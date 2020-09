As Everything Unfolds: unterschreiben bei Long Branch Records

Die britische Post-Hardcore Band As Everything Unfolds hat einen internationalen Plattenvertrag beim Hannoveraner Independent Label Long Branch Records unterschrieben. Seit der Veröffentlichung ihrer EP „Closure“ Ende 2018, konnte der 6er aus High Wycombe (UK), weit über 1.000.000 Streams einfahren und sich stetig weiterentwickeln. As Everything Unfolds haben ausgedehnte Tourneen durch Grossbritannien und Europa gespielt und traten dabei an der Seite von Bands wie ADEPT, Dream State oder Our Hollow, Our Home auf. Mit Hiding From Myself erscheint am 18. September die neue Single der Band.

Hiding From Myself kann hier vorgespeichert werden:

https://orcd.co/aeuhidingfrommyself

Mit ihrem hohen Arbeitsethos und einer engagierten Fangemeinde im Rücken, wird von der Band zukünftig noch viel zu hören sein. Die Zukunft ist: As Everything Unfolds.