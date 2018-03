Das dritte Album der Tiroler Black Metaller Asphagor wird „The Cleansing“ heißen und am 11. Mai via Black Sunset / MDD veröffentlicht! Nachdem bereits mit dem 2013er Output „Anti“ die Meßlatte hoch gesetzt wurde, hat die Band es geschafft einen Nachfolger zu produzieren, der in der Lage ist, die mit dem Vorgänger geschürten hohen Erwartungen noch zu übertreffen.

Das Album wurde von Patrick W. Engel (Temple Of Disharmony) produziert, gemischt und gemastert und wird 10 Songs bei einer Spielzeit von gut 60 Minuten enthalten. „The Cleansing“ verspricht eine der beindruckensten Black Metal Veröffentlichungen des Jahres zu werden. Einen ersten Eindruck zum Coverartwork gibts anbei. Stay Tuned!

