Negative Self: „In My Head“ Video und Albumstream online

Die schwedischen Crossover-Thrasher von Negative Self haben ein neues Video veröffentlicht:

„In My Head“ stammt vom heute erscheinenden Album „Control The Fear„, das es hier als Stream komplett zu hören gibt:

