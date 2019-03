Mit seinem Projekt Avantasia ist er längst weltweit einer der namhaftesten Rockmusiker mit deutschen Wurzeln: Veröffentlichungen und Charterfolge in 40 Ländern der Erde begleiten seine Karriere. Nun hat es Tobias Sammet auch in seiner Heimat geschafft: In den Offiziellen deutschen Albumcharts sprang er mit Moonglow von 0 auf die 1. Aber auch in anderen Ländern hat das neue Album rasend schnell die Charts erobert:

– DEUTSCHLAND #1

– SCHWEDEN Rock/ Metal #1

– UK Rock Top 40 #1

– SCHWEIZ #3

– ÖSTERREICH #4

– KANADA Hard Music Albums #5

– FINNLAND physical #5

– SPANIEN #5

– USA Current Hard Music Albums #5

– SCHWEDEN #6

– TSCHECHIEN #8

– SCHOTTLAND #9

– FINNLAND #13

– JAPAN (western music) #13

– KANADA Top Current Albums #17

– FRANKREICH TOP 150 physical and download #22

– ITALIEN #31

– UK #38

– BELGIEN VL #38

– FRANKREICH TOP 150 #43

– USA Top Albums #46

– NIEDERLANDE #83

– BELGIEN WA #121

