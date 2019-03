Nach ihrer letzten Tour hierzulande im Oktober 2017 kehrt die US-amerikanische Doom Metal-Band Saint Vitus anlässlich ihres 40-Bühnenjubiläums zurück nach Deutschland. Mit im Gepäck haben sie dabei ihr neuntes Studioalbum Saint Vitus, das am 17. Mai 2019 über Season Of Mist erscheinen wird. Zu sehen gibt es das US-Quartett am 11. April 2019 in Berlin im SO36, am 12. April 2019 in Hamburg im headCRASH, am 14. April 2019 in Dortmund im Junkyard, am 15. April 2019 in Köln im Luxor, am 3. Mai 2019 in Karlsruhe im Judez beim Dudefest und am 4. Mai 219 in Leipzig im UTC Connewitz. Support bei allen Shows sind Dopelord aus Polen.

Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Saint Vitus – 40 F’N Years – Tour 2019:

Do. 11.04.2019 Berlin – SO36

Fr. 12.04.2019 Hamburg – HeadCrash

So. 14.04.2019 Dortmund – Junkyard

Mo. 15.04.2019 Köln – Luxor

Fr. 03.05.2019 Karlsruhe – Dudefest @ Jubez

Sa. 04.05.2019 Leipzig – UT Connewitz

Kommentare

Kommentare