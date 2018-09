Es ist längst eine gute Tradition: Avenged Sevenfold und Call of Duty. Dreimal hat die Band bereits exklusiv Songs zu Ausgaben des mega-erfolgreichen Videogames beigesteuert – und auch das kommende Call of Duty: Black Ops 4 bildet keine Ausnahme: Mad Hatter lautet der Titel des neuen Tracks, den ihr schon jetzt streamen und downloaden könnt. Unten seht ihr das Musikvideo.

Mad Hatter wurde in Los Angeles aufgenommen und von der Band selbst und Joe Barresi produziert, der schon das letzte Album The Stage inklusive des Grammy-nominierten Titeltracks produzierte. „Black Ops 4 sieht unfassbar aus“, kommentiert A7X-Frontmann M. Shadows seine ersten Eindrücke des am 12. Oktober erscheinenden Games. „Daher hatten wir das Gefühl, dass wir mit der Musik einen ähnlichen Sprung machen sollten und etwas Größeres, Dunkleres und Tieferes anstreben sollten“.

Zu dem Song wurde die Band von dem letztjährigen Podcast S-Town über investigativen Journalismus inspiriert, wie M. Shadows weiter erklärt: „Das Ansehen der ersten Trailer und der Produktionsentwürfe erinnerte mich an den S-Town Podcast und seinen Hauptprotagonisten John B. McLemore, von dem gemunkelt wurde, er habe unter einer Bleivergiftung oder der Mad Hatter-Krankheit (https://de.wikipedia.org/wiki/Erethismus) gelitten. Die Vorstellung von Mad Hatter und was es mit dem Gehirn anstellt ist so gruselig wie die Bilder, die uns gezeigt wurden. Daher entschied ich, dass die Lyrics einen Schatten auf McLemores Leben werfen sollten. Das Ergebnis ist ein Song mit einem fetten Groove, der dynamisch ist und zugleich eine Schwere an sich hat.“

Die Veröffentlichung des Tracks Mad Hatter wird gefolgt von einer EP, die diesen Freitag erscheint, den Titel Black Reign trägt und alle bisherigen Songs enthält, die Avenged Sevenfold bisher zu Call of Duty beigesteuert haben, also neben Mad Hatter, Not Ready To Die (zu hören in Call Of Duty: Black Ops), Carry On (Call Of Duty : Black Ops II) und Jade Helm (exklusiv für Call Of Duty: Black Ops III).

