Ende April dürfte hierzulande der Sommer-Kino-Blockbuster schlechthin starten, der die Marvel-Helden noch einmal zum großen Finale von Phase 3 des MCU (Marvel Cinematic Universe) versammelt: Avengers 4: Endgame

Unter ihnen auch Elizabeth Olsen alias Wanda Maximoff/Scarlet Witch, die bereits 2014 in einer jener zum Markenzeichen gewordenen Postcredit-Szenen auftauchte (Captain America: The Winter Soldier), und dann ab 2015 mit Avengers: Age Of Ultron zum festen Avengers-Cast dazustieß.

In Avengers 4: Endgame feiert sie nun schon ihren 4. Auftritt in der Reihe, die alle Rekorde bricht. Enstprechend freuen wir uns, dass sie wenige Tage vor der Weltpremiere des 22. MCU-Kinofilms als Special Guest zur German Comic Con Dortmund – Spring Edition kommt. D.h., dass sie ihren deutschen Fans am 13.-14. April in den Westfalenhalle Dortmund für das volle Paket bereitstehen wird: Bühnenpanels, Autorgramme und natürlich Photo Shoots!

Seit nun über 10 Jahren und über 20 Kino-Produktionen sowie mindestens genauso vielen TV-Serien fesselt das MCU vom Produzententeam um Kevin Feige weiterhin weltweit Zuschauer an die Kinosessel oder wahlweise die Fernsehcouch daheim. Schon jetzt kann man sagen, dass die Superhelden das prägende Kino-Genre des gegenwärtigen Jahrzehnts bilden, so wie etwa der Western zur Mitte des 20. Jahrhunderts oder der (Slasher)Horror in den 1980ern. An der GCC, die stets am Puls der Zeit ist, können solche Phänomene natürlich nicht vorbeigehen. Und so treffen hier Jahr für Jahr die Hollywood-Ikonen, die bereits Geschichte geschrieben haben, auf die Senkrechtstarter, die in Streamingformaten für Furore sorgen. Dass nun also auch die Top-Stars aus dem MCU, welches uns allen ans Herz gewachsen ist in den letzten Jahren, nach Deutschland kommen, dafür steht die German Comic Con!

Alle weiteren Star-Gäste, die bereits für April angekündigt wurden, sind stets aktuell auf der Homepage zu finden. U.a. auch dabei in Dortmund zur 1. Spring Edition: Charlie Sheen, Tori Spelling, Lee Majors, Jennifer Morrison, Dolph Lundgren, Pam Grier und viele mehr.

Außerdem sind folgende TV-Serien im April prominent in Dortmund vertreten:

– Beverly Hills 90210

– Gotham

– The Walking Dead

– Stephan Kings IT

Comic Con Europe GmbH Tickets

https://www.facebook.com/GermanComicCon

https://germancomiccon.com//

WOH Entertainment GmbH Tickets

https://www.facebook.com/weekendofhell/

https://weekend-of-hell.com/

Kommentare

Kommentare