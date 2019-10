Babymetal: veröffentlichen ihr neues Album “Metal Galaxy“ am 11.10.19 über earMUSIC

Babymetal, bestehend aus Su-Metal und Moametal, wurden vom Mastermind Kobametal im Jahre 2010 gegründet und haben sich seitdem eine musikalische Ausnahmestellung im Music Business erarbeitet.

Babymetal repräsentieren mit der Kombination aus japanischem Pop und Metal Elementen eine völlig neue Stilrichtung, die weltweit für Begeisterung sorgt. Die 14 brandneuen Songs spiegeln den Gegensatz und die Ambivalenz von Licht & Dunkelheit wider und überzeugen durch ihre Intensität, Kreativität und Vielseitigkeit.

Auf 5 der neuen Songs kollaborieren Babymetal mit unterschiedlichen Stars der Metal Szene. Gitarrist Tak Matsumoto von B’z ist auf Da Da Dance zu hören. Joakim Brodèn, Sänger von Sabaton ist auf Oh! Majinai vertreten. Gitarrist Tim Henson und Scott LePage von Polyphia haben ihr Feature auf Brand New Day. Sängerin Alissa White-Gluz von Arch Enemy ist auf Distortion und der Rapper F.Hero auf Pa Pa Ya!! zu hören. Seit dem 09.08.2019 steht das neue Album auf allen digitalen Plattformen zur Pre-Order bereit.

Babymetal haben in den letzten Jahren weltweit für Furore mit ihren Live Gast Performances auf den Tourneen so namhafter Künstler, wie Metallica, Judas Priest und Lady Gaga gesorgt. Außerdem haben sich unterschiedlichste Künstler und Bands als große Babymetal Fans geoutet, wie z. B. Lady Gaga, Metallica, Guns n‘ Roses, Red Hot Chili Peppers, Korn und Bring Me The Horizon.

Babymetal befinden sich im September und Oktober auf US Tournee, gefolgt durch Japan Auftritte im November und einer anschließenden Europa Tournee im Februar 2020.

Metal Galaxy World Tour:

08.02.2020, Hamburg – Große Freiheit 36

13.02.2020, Köln – Carlswerk Victoria

14.02.2020, Berlin – Huxleys Neue Welt

(Veranstalter: Live Nation)

Tourtrailer:



Aktuelle Videos:

Babymetal – Shanti Shanti Shanti (Official): https://youtu.be/gQnG_T7kbtY

Babymetal – Pa Pa Ya!! (feat. F.Hero) (Official): https://youtu.be/oO7Y8NsnkRg

Babymetal – Elevator Girl [English ver.] (Official Live Music Video): https://youtu.be/Q48bwxyqVpQ

Babymetal – Distortion (Official): https://youtu.be/1ce456Nnkt8

Babymetal – Starlight (Official): https://youtu.be/hPVx7IazcEw