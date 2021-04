Bala: veröffentlichen letzte Single „Mi Orden“ und starten den Countdown für ihr neues Album „Maleza“

Das Century Media-Debüt von Bala rückt näher. Am 14.05.2021 wird Maleza, ihr bisher vielseitigstes und anspruchsvollstes Album, das Licht der Welt erblicken.

Nach den bereits hochgelobten Singles Agitar, Hoy No und X liefern Bala mit Mi Orden einen weiteren Killersong, der die Kritiker und Fans in die richtige Stimmung für das neue Album versetzen wird.

Das Video für Mi Orden wurde von Josep Caballero (RSV Visual Studio) animiert und unterstreicht die kraftvolle Message des Songs:

Die Band kommentiert wie folgt: „Mi Orden ist eine Reise von der Dunkelheit zum Licht. Wir gewöhnen uns an diese Zwielichtsituation, bis etwas passiert und alles in die Luft fliegt. Unsere Ordnung hört auf, und das Chaos geht los. Die große Veränderung, die uns zunächst erschreckt, für die wir aber später so dankbar sind. Ohne es zu wissen, bringt uns diese Veränderung das Licht, das wir so sehr gebraucht haben. Diese Reise wird auch durch das Video zu etwas Buchstäblichem, das uns hypnotisch von einem dunklen Tunnel zur Farbe der blühenden Blumen transportiert.“

Das Album kann hier vorbestellt werden.