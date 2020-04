Bang Your Head: BYH und Rock Of Ages für 2020 offiziell abgesagt

Nach der gestrigen Schalt-Konferenz zwischen den Ministerpräsidenten der Länder und der Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem damit einhergehenden Verbot für Großveranstaltungen in Deutschland bis zum 31. August 2020, war klar, das bedeutet das sichere AUS für die allseits geliebten Sommer-Festivals. Die Veranstalter des Bang Your Head Festivals und des Rock Of Ages Festivals haben daraufhin recht schnell reagiert und haben heute Morgen das BYH und das ROA für dieses Jahr abgesagt. Es wird 2020 erstmals in der Geschichte des Festivals kein BYH und ROA Event geben und auch wenn das nun vielen Metalheads so gar nicht schmeckt, die Entscheidung ist gut und richtig, denn die Sicherheit und Gesundheit aller Bands, Veranstalter, Crews und Fans hat oberste Priorität!

Hier das offizielle Statement der Veranstalter:

Liebe Freunde,

es hat sich – zu Eurem und unserem großen Bedauern immer mehr abgezeichnet, nun ist es so gut wie gewiss: Der Festivalsommer fällt der Corona-Krise zum Opfer.

Wie viele von Euch bereits wissen, haben sich Bund und Länder gestern unter anderem darauf verständigt, dass Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden sollen. Die konkreten Regelungen dazu, etwa zur Größe der betroffenen Veranstaltungen, werden durch die Länder getroffen und folgen noch. Wir gehen jetzt schon davon aus, dass auch das BANG YOUR HEAD und das ROCK OF AGES nicht wie geplant stattfinden dürfen.

Wir haben uns natürlich schon vor einiger Zeit Gedanken dazu gemacht, wie wir auf eine solche Entwicklung reagieren können, und bereits Ersatztermine und Ideen für unsere Events ins Auge gefasst, aber aufgrund der aktuellen Lage und müssen wir diese Optionen verwerfen.

Wir müssen also davon ausgehen, dass das nächste BANG YOUR HEAD und das nächste ROCK OF AGES erst 2021 stattfinden können und nehmen im Laufe der Woche Kontakt mit allen Agenten und Bands auf, die für 2020 bestätigt sind. Unsere Idee und Hoffnung: Das jeweilige Veranstaltungs-Billing möglichst komplett ins kommende Jahr übernehmen zu können.

Hinsichtlich konkreter Informationen zu den Eintrittskarten bzw. Rahmenbedingungen für etwaige Rückabwicklungen bitten Euch noch um etwas Geduld, bis auch hier offizielle Regelungen seitens des Gesetzgebers vorliegen. Das sogenannte „Corona-Kabinett“ hat vor rund einer Woche eine einschlägige Gutscheinlösung angedacht hat, um Veranstalter vor allzu schwerwiegenden finanziellen Konsequenzen zu schützen, doch der entsprechende Beschluss nebst den Details liegt noch nicht vor. Wir bitten Euch mit Anfragen zu Rückabwicklungen abzuwarten, bis es soweit ist und wir uns konkret und gründlich damit auseinandersetzen können – danke für Euer Verständnis!

Was wir hingegen jetzt schon garantieren: Alle für 2020 erworbenen Tickets behalten auf jeden Fall für 2021 ihre Gültigkeit. Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr von dieser Regelung Gebrauch macht, denn vor uns und vielen anderen Veranstalter liegt ohne den Veranstaltungssommer und den üblichen Ticketumsätzen eine sehr harte Zeit. Es wird in den kommenden Monaten nicht eben leicht sein, unsere laufenden Kosten und bestehende Verpflichtungen zu decken.

Wir werden daher auch in Kürze den offiziellen Vorverkauf für 2021 eröffnen. Details dazu folgen so rasch wie möglich. Wer bereits ein Ticket für 2020 hat und trotz der oben genannten Regelung eine Karte für 2021 ordert, sobald es möglich ist, kann uns auf diesem Wege natürlich ganz besonders unterstützen. Aber natürlich hilft es uns auch schon sehr, wenn Ihr schlicht und einfach Euren bereits geplanten Besuch verschiebt und unsere Jubiläen eben ein Jahr später mit uns feiert. Zusammen schaffen wir das!

Euer BANG YOUR HEAD!!! und ROCK OF AGES Team

Dear friends,

which each passing day it has become more and more foreseeable. Now, to your and to our great regret, it is almost certain: the music festival summer falls victim to the Corona crisis.

As many of you already know, the federal governments and the state government of Germany agreed yesterday, among other things, that major events should be prohibited until August 31 due to the Corona pandemic. The specific regulations, such as the size of the events concerned, are up to the federal states and will follow very soon, but we already are very certain that BANG YOUR HEAD and ROCK OF AGES will not be allowed take place as planned.

We started to consider how we could react to such a development some time ago and thought about alternative dates and ideas for our events, but due to the current situation, we have to discard these options, too.

So we have to assume that the next BANG YOUR HEAD and the next ROCK OF AGES have to be postponed for a whole year, taking place in 2021. We will contact all agents and bands that are confirmed for 2020 during the week. Our idea and hope: to be able to take over the respective event billing as completely as possible into the coming year.

With regard to specific information on the tickets or general conditions for any reverse transactions, please be patient until official regulations from the legislature are available. About a week ago, the so-called German „Corona Cabinet“ was considering a relevant voucher solution to protect organizers from too serious financial ramifications, but the corresponding decision and details are not yet set. We kindly ask you to wait with inquiries about reverse transactions until the time has come and we can consider all options thoroughly enough – thank you for your understanding!

What we already guarantee, however: All tickets purchased for 2020 will definitely remain valid for 2021. We would be very happy if you make use of this regulation, as there’s a very hard time ahead of us (and many other promoters) without the usual ticket sales for the summer events. It will not be easy to cover our running costs and existing commitments in the upcoming months.

Therefore, we will start with the official pre-sale for 2021 as soon as possible, with details to follow. Anyone who already has a ticket for 2020 and, despite the regulation mentioned above, orders a ticket for 2021, would support us in a very particularly way, of course. However, it already helps us a lot if you simply postpone your already planned visit and celebrate our anniversaries with us just a year later. Together we can make it through these tough times!

Your BANG YOUR HEAD !!! and ROCK OF AGES team