Und erneut haben wir drei Bands des BANG YOUR HEAD!!! Billings 2018 für Euch. Bestätigt sind:



PRIMAL FEAR

Rund zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit sich im Oktober 1997 ex-GAMMA RAY-Sänger Ralf Scheepers und Szene-Urgestein Mat Sinner zusammengetan haben, um mit traditionsbewusstem Stahlsound durchzustarten. Und genau das ist ihnen durch und durch gelungen: Heute zählt die Band zu den wichtigsten und populärsten Aushängeschildern der einheimischen Heavy Metal-Szene. Dieser Status kommt nicht von ungefähr: Seit Veröffentlichung des selbstbetitelten Debüts, das – wie jeder seiner Nachfolger auch – postwendend in die deutschen Albenverkaufscharts einstieg, haben PRIMAL FEAR immer zuverlässig abgeliefert und ihren markanten Stil zu einer unverwechselbaren Marke made in Germany gemacht, der sich selbst nach all der Zeit immer noch stets wachsender Beliebtheit erfreut. Ihre letzten beiden Alben Delivering The Black und Rulebreaker waren die bis dato erfolgreichsten Studioveröffentlichungen der Band, und für 2018 ist der nächste Paukenschlag geplant: PRIMAL FEAR haben vor Kurzem mit den Aufnahmen neuer Metal-Hymnen begonnen, die kommenden Sommer auch in Balingen zu hören sein werden: Beim BANG YOUR HEAD!!! 2018!

GIRLSCHOOL

Nach den RUNAWAYS waren sie die wohl erste wirklich ernstzunehmende weibliche Hardrock-Band überhaupt: GIRLSCHOOL. Als solche hat das britische Quartett echte Pionierarbeit geleistet, auch wenn sie sich ihren Durchbruch hart erkämpfen musste. Schützenhilfe erhielt es dabei immer wieder von Lemmy Kilmister, der die Damen 1979 auf die Overkill-Tour mitnahm und so nicht unerheblich dazu beitrug, dass GIRLSCHOOL sich in der männerdominierten Welt des harten Rock etablieren konnten. Noch heute wird die Band gerne als „weibliches Pendant zu MOTÖRHEAD“ bezeichnet, und nicht nur die mitreißende Live-Energie und rotzige Punk-Attitüde haben beide Acts gemein, sondern auch das Durchhaltevermögen: Seit 1978 rocken sich GIRLSCHOOL bereits durch die Welt und haben in dieser Zeitspanne eine immense Menge an Hits und Klassikern aufgenommen. Nicht nur deshalb erwartet Euch in Balingen eine ganz besondere Show: 2018 feiern GIRLSCHOOL ganz offiziell ihr 40jähriges Bandjubiläum – unter anderem gemeinsam mit Euch beim BANG YOUR HEAD!!!.



DEBAUCHERY

DEBAUCHERY waren schon immer einzigartig. Neben allen Kontroversen, die ihr teils extremes Image verursacht hat, hat die Band stets mit intensivem, groovenden Death Metal begeistert und sich in diesem Genre als eine der beliebtesten deutschen Größen etabliert und es mit ihren letzten Alben gar in die Top 50 der deutschen Verkaufscharts geschafft. In den vergangenen Jahren erblickte mit BLOOD GOD ein zweiter Band-Aspekt das Licht der Welt, der stilistisch auf Hard Rock und Heavy Metal setzt und Größen wie JUDAS PRIEST, ACCEPT, IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD oder AC/DC Tribut zollt. Seit 2015 ist das Tryptichon nun komplett: Mit BALGEROTH gesellte sich eine deutschsprachige Variante des brachialen DEBAUCHERY-Sounds hinzu. Pünktlich zum BANG YOUR HEAD!!! 2018 erscheint im kommenden Juli das neue Album der Mannschaft um Mr. Bloodgod: Eine Dreifach-CD, die nicht nur das neue DEBAUCHERY-Album Enemy Of Mankind umfasst, sondern auch das BALGEROTH-Werk In der Hölle spricht man Deutsch sowie – ebenfalls unter dem Banner BALGEROTH – Götter der Vernichtung, eine Bonus-CD mit einigen DEBAUCHERY-Klassikern auf Deutsch. Was genau Euch nun bei der DEBAUCHERY-Show in Balingen erwartet? Ihr werdet es sehen! Auf jeden Fall eine monströse Release-Party, bei der an Bühnen-Blut nicht gespart wird 😉

Das BANG YOUR HEAD!!! 2018 findet wie folgt statt:

12. bis 14. Juli 2018, Messegelände Balingen

Bereits bestätigt sind:

POWERWOLF * ANTHRAX

AMORPHIS * OVERKILL

INSOMNIUM * ANNIHILATOR

EXODUS * LOUDNESS * ALESTORM

PRIMAL FEAR * PRIMORDIAL * AMARANTHE

GIRLSCHOOL * GOD DETHRONED * SKELETONWITCH

RECKLESS LOVE * REFUGE * DEBAUCHERY

TYGERS OF PAN TANG * ECLIPSE

MYSTIC PROPHECY * CLOVEN HOOF * ALPHA TIGER

MOB RULES * BURNING WITCHES * HEXX

Viele weitere folgen in Kürze – darunter noch fünf Hauptacts.

Die erste und streng limitierte Auflage der BANG YOUR HEAD!!! Festivaltickets für Frühbucher ist ab sofort zum Vorjahrespreis von 99.- EUR zzgl. 10% VVK-Gebühr in unserem Online-Shop erhältlich.

Frühbucher erhalten außerdem auf Wunsch pro Festivalticket ein kostenloses und ebenfalls streng auf 2000 Stück limitiertes Vorverkaufs-Shirt mit dem unten abgebildeten Motiv und aus 100% Baumwolle.

