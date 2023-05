Barock: AC/DC-Tribute mit spektakulärer Show auch 2023 auf großer Tour

Die ultimative AC/DC-Tributeband Barock ist wieder mit ihrer spektakulären Mega-Produktion auf Deutschlandtour!

AC/DC ist die wahrscheinlich am meisten gecoverte Band der Welt. Die Tributeband Barock ist jedoch ausgezeichnet. Sie bringen die zweistündige Show mit großer Nähe zum Original. Sie haben sich absolute Authentizität und Detailtreue auf ihre Fahnen geschrieben. Sänger Dario Cisotto klingt täuschend echt wie Brian Johnson. Das Equipment passt gerade eben in einen 40-Tonner-LKW. Damit sind sie dem Original ganz nahe. Wer also Highway To Hell, T.N.T., Thunderstruck, Hells Bells, For Those About To Rock oder Back In Black der Australier von AC/DC live erleben möchte, muss um die halbe Welt fliegen, um die Originale zu erleben oder er geht zu den Nürnbergern von Barock!

Die Termine zur Barock Tour 2023/2024 und die Tickets dazu sind jetzt verfügbar.

Sa.10.06.2023 – 46499 Hamminkeln – Thunderbike Jokerfest // Tickets

Sa. 17.06.2023 – 77880 Sasbach – Open Air // Tickets

Fr. 07.07.2023 – 93047 Regensburg – Haus der Bayerischen Geschichte – Open Air

Fr. 28.07.2023 – 24103 Kiel – Krusenkoppel // Tickets

Sa.29.07.2023 – 18528 Bergen auf Rügen – Waldbühne // Tickets

Fr. 01.09.2023 – 03042 Cottbus – Cottbus Rock City – Stadion der Freundschaft // Tickets

Sa. 02.09.2023 – 04860 Torgau – Schloss Hartenfels Open Air // Tickets

Sa. 23.09.2023 – 59494 Soest – Stadthalle // verlegt auf den 20.01.2024

Fr. 27.10.2023 – 80335 München – Circus Krone // Tickets

Sa. 28.10.2023 – 02708 Löbau – Messe- & Veranstaltungspark // Tickets

Do. 03.11.2023 – 46047 Oberhausen – Turbinenhalle 2 // Tickets

Fr. 04.11.2023 – 48653 Coesfeld – Fabrik // Tickets

Sa. 11.11.2023 – 99085 Erfurt – Central Club // Tickets

Sa. 25.11.2023 – 37520 Osterode – Stadthalle

Sa. 23.12.2023 – 68163 Mannheim – Maimarktgelände

Fr. 05.01.2024 – 84036 Landshut – Sparkassen Arena // Tickets

Sa. 06.01.2024 – 04319 Leipzig – Hellraiser // Tickets

Fr. 12.01.2024 – 97070 Würzburg – Posthalle // Tickets

Fr. 19.01.2024 – 60388 Frankfurt – Batschkapp

Sa. 20.01.2024 – 59494 Soest – Stadthalle // Tickets

Fr. 26.01.2024 – 22767 Hamburg – Große Freiheit

Sa. 27.01.2024 – 27711 Osterholz-Scharmbeck – Stadthalle

Sa. 24.02.2024 – 37688 Beverungen – Stadthalle

