Battle Beast: veröffentlichen erste Single „Master Of Illusion“ vom kommenden Album „Circus Of Doom“

Nachdem das finnische Heavy-Metal-Sextett Battle Beast Anfang 2021 wieder bei Nuclear Blast unterschrieben hat, macht es sich erneut bereit, seine Kraft in Form des brandneuen Meisterwerks Circus Of Doom auf die Welt loszulassen. Das Album wird am 21. Januar 2022 über Nuclear Blast veröffentlicht und in wahrer Battle Beast-Manier vereinen die zehn Tracks echten Heavy Metal mit Pop und Rock-Vibes, gepaart mit Noora Louhimos einzigartiger Stimme. „Unser Ziel war es, ein interessantes und fesselndes Album zu machen, das sowohl leichtere Partysongs als auch härtere Sachen enthält. In gewisser Weise ist das ganze Album wie ein fröhlicher Tag im Zirkus. Voller bezaubernder Überraschungen und wilder Karnevalsatmosphäre“, erklärt Keyboarder Janne Björkroth.

Jetzt enthüllte die Band ein atemberaubendes Musikvideo zur ersten Single Master Of Illusion, bei dem Markus Nieminen Regie führte:

Janne kommentiert die Single: „Die erste Single aus dem kommenden Battle Beast-Album, Master Of Illusion, ist ein grooviger und eingängiger Song, der Tanzflächen zum Toben und Discokugeln zum Explodieren bringt.

Die Geschichte des Songs handelt von einem egozentrischen, gierigen, engstirnigen und gedankenlosen Charakter, der überall Zerstörung sät, ohne auf andere zu hören oder sie zu respektieren. Die Figur kann für verschiedene Dinge in den vielen Bereichen der Macht stehen – zum Beispiel in persönlichen Beziehungen, aber auch in der Politik und überall dazwischen. Trotz dieser schweren Themen gibt es eine Verspieltheit in der Komposition, den Texten und der Produktion und das kleine Zwinkern im Augenwinkel, das Battle Beast auszeichnet.“

Zusätzlich zur Single-Veröffentlichung startet die Band auch die physische Vorbestellung für Circus Of Doom.

