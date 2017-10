Beast In Bladck: ‚Beast In Black‘-Playthrough von Aushilfsdrummer online & starteten ihre EU-Tour als Support von W.A.S.P.

Die internationalen Heavy Metaller BEAST IN BLACK stehen kurz davor, ihr Debütalbum »Berserker« nächste Woche über Nuclear Blast Records zu entfesseln. Doch die wahre Power ihrer Songs vermag nur auf der Bühne ans Licht zu kommen und kann deshalb nur bei ihren Liveshows erlebt werden. So begibt sich die Truppe um ex-BATTLE BEAST-Gitarrist Anton Kabanen morgen mit W.A.S.P. auf große Re-Idolized: »The Crimson Idol« 25th Anniversary World Tour. Diese beginnt im Trix, Antwerpen los, ehe sie am 26. November in der Wiener Arena zu Ende geht. Sichert Euch jetzt Tickets und stellt sicher, dass Ihr früh vor Ort seid: http://beastinblack.com/tour.php. Alle Stationen der Tour findet Ihr unten!

Letzte Woche mussten BEAST IN BLACK bekanntgeben, dass ihr Schlagzeuger Sami Hänninen leider auf der anstehenden Tour verhindert ist und daher von Atte Palokangas ersetzt wird. Dieser hat nun nach seinem ‚Blind And Frozen‘-Playthrough auch noch ‚Beast In Black‘ online gestellt. Klickt hier:

Ihr habt sein ‚Blind And Frozen‘-Playthrough verpasst? Klickt hier:

Re-Idolized: »The Crimson Idol« 25th Anniversary World Tour

w/ W.A.S.P.

28.10. B Antwerpen – Trix

29.10. F Paris – Élysée Montmartre

30.10. F Straßburg – La Laiterie

01.11. E Pamplona – Auditorio de Burlada

02.11. E Murcia – Sala Gamma

03.11. E Madrid – La Riviera

04.11. E Barcelona – Razzmatazz 1

05.11. F Limoges – CC John Lennon

07.11. F Lyon – Le Transbordeur

08.11. I Bologna – Estragon*

09.11. I Mailand – Live Club*

10.11. CH Lausanne – Les Docks*

11.11. CH Pratteln – Z7*

12.11. NL Tilburg – O13*

14.11. D Hamburg – Markthalle*

15.11. D Hannover – Capitol*

16.11. D Saarbrücken – Garage*

17.11. D Oberhausen – Turbinenhalle*

18.11. D Geiselwind – MusicHall*

20.11. D Frankfurt – Batschkapp

21.11. D Stuttgart – LKA Longhorn

22.11. D München – Backstage

24.11. CZ Hluk – Sports Hall

25.11. PL Warschau – Progresja

26.11. A Wien – Arena

*RAIN als Opener

»Berserker« kann in verschiedenen Formaten (DIGI, LP (schwarz, silber)) vorbestellt werden: http://www.beastinblack.com/

Bestellt »Berserker« digital vor, um ‚Blind And Frozen‘ und ‚Beast In Black‘ sofort zu erhalten oder streamt die Tracks: http://nblast.de/BeastInBlackDigital

Hört Euch die Tracks in der NB Novelties Playlist an: http://sptfy.com/2zZF

Mehr zu »Berserker«:

‚Blind And Frozen‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=2N4tXf3Ensw

‚Beast In Black‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=pdlAZj5iDc8

Trailer #1 – Band: https://www.youtube.com/watch?v=B2JJuNYVIrI

Trailer #2 – Artwork: https://www.youtube.com/watch?v=Eh9oxjyDQig

»Berserker« – Tracklist:

01. Beast In Black

02. Blind And Frozen

03. Blood Of A Lion

04. Born Again

05. Zodd The Immortal

06. The Fifth Angel

07. Crazy, Mad, Insane

08. Hell For All Eternity (Bonus Track – nur DIGI)

09. Eternal Fire

10. Go To Hell (Bonus Track – nur DIGI)

11. End Of The World

12. Ghost In The Rain

Das Quintett BEAST IN BLACK, das sich in Helsinki zusammengefunden hat, wurde 2015 von Anton Kabanen gegründet, nachdem sich seine und BATTLE BEASTs Wege kurz zuvor getrennt hatten. Ende 2015 bestritt die Band ihren ersten Auftritt als Opener für NIGHTWISH.

»Berserker« wurde von Anton in seinem Sound Quest Studio produziert. Das Cover-Artwork steht für die erneute Zusammenarbeit von Anton und Roman Ismailov, dem ursprünglichen BATTLE BEAST-Illustrator und -Künstler.

Das Album führt den Stil von Antons vorherigen Kompositionen, der ersten drei BATTLE BEAST-Alben, nahtlos fort. Von 80er-Metalbands wie JUDAS PRIEST, MANOWAR, W.A.S.P., BLACK SABBATH und ACCEPT inspiriert, ist »Berserker« zweifelsfrei ein exzellentes Heavy Metal-Werk. „Es geht sofort nach vorne, es ist eingängig und kraftvoll und hier und da sind auch symphonische Elemente eingeflossen“, fügt Anton hinzu. Auch was die Lyrics angeht, geht Kabanen seinen eingeschlagenen Weg konsequent weiter: „Bei vielen Songs, wie z.B. dem Titeltrack ‚Beast In Black‘ oder ‚Zodd The Immortal‘, habe ich mich enorm vom japanischen Manga und Anime »Berserk« inspirieren lassen.“

BEAST IN BLACK sind:

Yannis Papadopoulos | Gesang

Mate Molnar | Bass

Sami Hänninen | Schlagzeug

Kasperi Heikkinen | Gitarre

Anton Kabanen | Gitarre, Gesang

