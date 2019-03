Black Lung bringen in wenigen Wochen ihr neues Album auf den Markt: Ancients erscheint am 22. März in Europa. Nach dem Titeltrack kommt nun der zweite Song der Platte in voller Länge: Gone.

Mit diesem inzwischen dritten Album gelingt Black Lung ein wahres Meisterstück. Eine perfekte Weiterentwicklung zu den beiden Vorgängern. Man verliert nicht die dröhnende Schwere, klingt doch zugleich cleaner und aufgeräumter. Auch die Vocals von Sänger Dave Cavalier muten emotionaler und selbstbewusster an denn je.

Ancients ist bereits vorbestellbar! Entweder als CD-Digipack inkl. Booklet oder limitierter Erstpressung auf durchscheinend-rauchigem Vinyl inkl. Lyric-Poster und Downloadcode.

Tourdaten:

27.03.2019 – DE – Hamburg, Logo

28.03.2019 – DE – Kiel, Schaubude

29.03.2019 – DE – Berlin, Supamolly

30.03.2019 – DE – Münster, Alterna Sounds Festival

02.04.2019 – DE – München, Backstage

03.04.2019 – CH – Winterthur, Albani

04.04.2019 – AT – Innsbuck, P.M.K

05.04.2019 – AT – Ebensee, Kino Ebensee

06.04.2019 – DE – Ulm, Kradhalle

08.04.2019 – DE – Tübingen, Münzgasse

09.04.2019 – DE – Köln, Sonic Ballroom

10.04.2019 – DE – Trier, Lucky’s Luke

11.04.2019 – NL – Vlaardingen, De Kroepoekfabriek

12.04.2019 – FR – Paris, Glatzart

13.04.2019 – DE – Karlsruhe, Alte Hackerei

15.04.2019 – DE – Jena, Kulturbahnhof

16.04.2019 – DE – Dresden, Ostpol

17.04.2019 – DE – Nürnberg, Z-Bau

18.04.2019 – DE – Darmstadt, Centralstation

19.04.2019 – DE – Ilmenau, Baracke

20.04.2019 – DE – Lübeck, Treibsand

