Das Britische Rock-Trio Black Orchid Empire hat einen weltweiten Plattenvertrag mit Long Branch Records unterschrieben. Die Londoner Newcomer sind damit die neueste Ergänzung im stetig wachsenden Artist Roster des Hannoveraner Labels. Mit der Single Celebrity Summer erscheint am 06. April 2018 die erste Single innerhalb der neuen Zusammenarbeit.

„Wir hatten uns auf Facebook gezielt dafür interessiert welche Bands unsere Follower gerade so hören und sind so auf Black Orchid Empire aufmerksam geworden“, erzählt Long Branch Records Labelmanager Manuel Schönfeld. „Die anschließenden Demos überzeugten das Team und nach einem umfangreichen Austausch mit Band und Management war schnell klar, dass wir gemeinsam die nächsten Schritte für die Band einleiten möchten. Wir freuen uns mit Black Orchid Empire eine weitere hoch talentierte Band in unserem Roster begrüßen zu dürfen.“

Paul Visser, Sänger und Gitarrist von Black Orchid Empire, ergänzt: „We’re beyond stoked to sign with Long Branch, it’s amazing to work with a label who understand our music and are passionate about helping us get it out into the world. We absolutely cannot wait to share what we’ve made with everyone – it’s incredibly special to us. See you on the road!”

