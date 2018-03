Don Brocos brandneues Album Technology kam am 02. Februar via SharpTone Records auf den Markt und konnte direkt Platz #5 der britischen Albumcharts verbuchen. Des Weiteren enterte die Platte #1 der dortigen Rock-Charts, #2 der Indie-Charts, #2 der Vinyl-Charts sowie #1 der Kassetten-Charts. Die Veröffentlichung wurde von einer umfangreichen und komplett ausverkauften UK-Tour begleitet. Aufgrund der erwähnten hohen Nachfrage verkündeten Don Broco deshalb nur wenig später eine weitere Reihe Shows in Irland und den UK für April und Mai. Heute dürfen sich auch europäische Fans freuen, denn die Band kündigt heute weitere Tourdaten für Mai und Juni an! Fans aus Frankreich, Belgien, Schweiz, Italien, den Niederlanden und Deutschland aufgepasst, das solltet ihr nicht verpassen! Hier findet ihr alle kommenden Termine, darunter auch die Festivaldaten für die beiden Partner-Festivals Rock am Ring und Rock im Park:

22.05. F Paris – Le Noveau Casino

23.05. B Antwerp – Kavka

25.05. CH Aarau – KiFF, Foyer Saal

26.05. I Milan – Serraglio Live

27.05. D Frankfurt – Zoom

28.05. D Cologne – Luxor

29.05. NL Amsterdam – Melkweg Max

31.05. D Munich – Hansa 39

02.06. D Nürburgring – Rock am Ring

03.06. D Nuremberg – Rock im Park

