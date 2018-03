Threshold: spielen Legends Of The Shires auf Europatour im Oktober in voller Länge!

Das britische Progressive Metal-Quintett Threshold hat sein kolossales Konzept-Doppelalbum Legends Of The Shires am 08. September 2017 via Nuclear Blast veröffentlicht. Dieser Release stellt das bis dato erfolgreichste Werk der Bandgeschichte (u.a. #13 Deutschland, #14 Schweiz, #31 Österreich) dar und wurde von einer euphorischen zweiwöchigen Headlinetour durch Europa begleitet, auf der sämtliche Shows ausverkauft waren. Grund genug für die Band, heute einen zweiten Abschnitt anzukündigen! Dabei werden Threshold dieses Mal u.a. Legends Of The Shires in voller Länge darbieten. Special Guests werden ebenfalls in Kürze bekanntgegeben. Weitere Details gibt es unten.

„Wir freuen uns riesig auf diese Tour“, kommentiert Keyboarder Richard West. „So viele Fans hatten gefragt, ob wir Legends Of The Shires komplett spielen könnten und da es ein Konzeptwerk ist, denke ich, dass es auch gut dafür geeignet ist. Wir können es kaum erwarten, endlich wieder loszulegen!“

Threshold performen Legends Of The Shires in voller Länge

w/ special guests

10.10. F Colmar – Le Grillen

11.10. CH Pratteln – Z7

12.10. D Aschaffenburg – Colos-Saal

13.10. NL Zoetermeer – Boerderij

14.10. D Hamburg – Markthalle

16.10. D Jena – F-Haus

17.10. CZ Prag – Nová Chmelnice

18.10. D München – Feierwerk

19.10. D Mannheim – MS Connexion Complex

20.10. D Essen – Turock

21.10. UK London – Islington Assembly Hall

