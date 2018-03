Das brandneue Format VinylVideo hat mit der neuen The Courettes-Single Voodoo Doll am 17.03. sein Debüt gefeiert. Zeitgleich war auch der 20. Geburtstag des Labels, welches hinter VinylVideo steht: Sounds of Subterrania! Das Hamburger Label hat sich mit Supersense zusammengetan und kürzlich das neue Format präsentiert!

Am 23.03., erschienen zwei weitere VinylVideo-Singles und die Namen der Musiker sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen:

Motörhead – Get Back in Line 7”

Reverend Beat-Man – If I Knew 7”

Und hier könnt ihr die Singles und den nötigen VinylVideo Pre-Amplifier erwerben: http://bit.ly/2FGjkQp

Und am 01.04. wird Frankie Stubbs mit Heart is Home auch eine VinylVideo-Single veröffentlichen!

