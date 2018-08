Das Britische Rock Trio Black Orchid Empire stellt mit „Burn“ heute die dritte Single aus ihrem aktuellen Album „YUGEN„, samt Video, vor. Der Nachfolger des Debuts „Archetype“ erschien im Mai 2018 über Long Branch Records und ist überall erhältlich.

Sänger und Gitarrist Paul Visser über „Burn„:

„One of my earliest negative memories is sitting in my high chair as a toddler watching a tiny 80s TV as the Challenger space shuttle blew up in mid air. I based these lyrics on that experience – partly my memories of it, partly my thoughts about it now. The music is based around a big riff and soaring chorus with some cool switchups towards the end. I love the melancholy breakdown and chanty buildup section in the middle, it’s powerful and poignant and beautiful as well as technical.“

Das Video zum Song wurde von Jay Hillyer gedreht und enthält eindrucksvolles Footage des Black Orchid Empire Auftritts beim diesjährigen Download Festival.

Black Orchid Empire erschaffen ein komplexes, druckvolles Klanggerüst, das ohne Scheu aggressive Sounds und wunderschönen Melodien vereint.

Mit ihrem von der Presse gefeierten Debutalbum Archetype, konnte das Londoner Rock Trio in 2016 erstmals für Furore sorgen. Der Titel God Is Awake wurde gar vom Britischen KERRANG! Radio zum „Track der Woche“ gekührt. Es folgten Auftritte neben Rockgrößen wie Biffy Clyro, Editors oder Skunk Anansie, zahlreiche Support- und Headlinertouren, sowie Festivalshows beim Taubertal Festival, Standon Calling (UK) oder dem Camden Rocks Festival (UK), um nur einige zu nennen.

Mit einer stetig wachsenden Fangemeinde und energiegeladenen Liveshows, haben sich Black Orchid Empire einen festen Platz in der aufblühenden Britischen Rockszene gesichtert und den Grundstein dafür gelegt, sich zukünftig nachhaltig in der internationalen Rockszene zu etablieren.

