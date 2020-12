Black Sabbath: „Vol 4: Super Deluxe Edition“ des 1972er Albums mit dem neu remasterten Originalalbum plus 20 bisher unveröffentlichten Studiosongs und Liveaufnahmen

Black Sabbath veröffentlichten innerhalb von zwei Jahren ihr viertes Album 1972 mit Vol 4. Bepackt mit vielen Klassikern wie Supernaut, Changes und Snowblind, vergößerte die Band mit diesem Album ihre Popularität und erreichte die Top 10 in UK und die Top 20 in den Billboard Charts in den USA. Das Album wurde mit Gold und Platin ausgezeichnet. In Deutschland erreichte das Album seinerzeit Platz 14.

Vol 4 ist neu remastert und kommt mit 20 unveröffentlichten Studio- und Liveaufnahmen.

Die Vol 4: Super Deluxe Edition wird am 12. Februar 2021 als 4-CD Set und 5-LP Set auf 180 Gramm Vinyl veröffentlicht. Beide Versionen kommen mit einem ausführlichen Booklet mit Liner Notes und Quotes aller vier Bandmitglieder, seltenen Fotos und mit einem Poster mit einem bis dato unveröffentlichten Artwork des Albums, welches unter dem Arbeitstitel Snowblind lief.

Album Pre-Order: https://blacksabbathband.lnk.to/Vol4PR

Die neue Version des Original Albums ist ebenfalls digital und bei allen Streaming Services erhältlich. Hier kann man die neu gemasterte Version von Tomorrow’s Dream hören: https://blacksabbathband.lnk.to/Vol4PR

Schön aufgepolstert mit einem frischen Remastering und einem super Arrangement haben sich die komplexen Grooves auf Vol 4 nie besser angehört. Erstmalig im September 1972 veröffentlicht, gab es zwei nicht unerhebliche Veränderungen für Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward. Die Alben Black Sabbath, Paranoid und Master Of Reality –seinerzeit produziert von Rodger Bain und in England aufgenommen – wurde Vol 4 nun von ihnen selbst produziert und die Aufnahmen fanden in Los Angeles in den Record Plant Studios statt.

Das überaus generöse Bonusmaterial auf Vol 4: Super Deluxe Edition startet mit sechs bisher unveröffentlichten Studio Outtakes von der Original Session für das Album. Alles neu gemixt von Steven Wilson, der die anlogen Multi-Tracks nutzte. Highlights sind die Outtakes von Supernaut und Changes und die instrumentale Version von Under The Sun.

Zusätzlich gibt es 11 Studioaufnahmen (ebenso neu gemixt von Wilson) mit falschen Anfängen, Snippets von Konversationen im Studio und einiges mehr. Das transportiert den Zuhörer in das Studio zusammen mit der Band und man bekommt tiefe und hautnahe Einblicke an der Arbeit an dem Album.

Die Kollektion wird mit rauschenden Liveperformances von der Vol 4 UK Konzerttour 1973 beendet. Diese Aufnahmen sollten ursprünglich für ein Livealbum sein, was aber nie zustande kam. Einige Songs wurden teilweise irgendwo auf der Welt mal veröffentlicht, aber diese Edition bringt zum allerersten Mal die volle 1973er Show. Live Audio wurde ebenfalls neu von Richard Digby Smith gemixt, der die Original 16-Track analogen Tapes benutzte, um ein Level zu erreichen, dass den Soundgenuss in schwindelerregende Höhen treibt. Spannenende Liveversionen von Tomorrow’s Dream und Cornucopia und natürlich die klassischen Fan Klassiker Paranoid und War Pigs.

Vol 4: Super Deluxe Edition

CD Tracklist

Disc One: Original Album Remastered

1. Wheels Of Confusion / The Straightener

2. Tomorrow’s Dream

3. Changes

4. FX

5. Supernaut

6. Snowblind

7. Cornucopia

8. Laguna Sunrise

9. St. Vitus Dance

10. Under The Sun / Every Day Comes And Goes

Disc Two: Outtakes – New Mixes

1. Wheels Of Confusion / The Straightener *

2. Changes *

3. Supernaut *

4. Snowblind *

5. Laguna Sunrise *

6. Under The Sun (Instrumental) *

Disc Three: Alternative Takes, False Starts & Studio Dialogue

1. Wheels Of Confusion (False Start with Studio Dialogue) *

2. Wheels Of Confusion (Alternative Take 1) *

3. Wheels Of Confusion (Alternative Take 2) *

4. Wheels Of Confusion (Alternative Take 3) *

5. Wheels Of Confusion (Alternative Take 4) *

6. The Straightener (Outtake) *

7. Supernaut (Outtake) *

8. Supernaut (Alternative Takes with False Starts) *

9. Snowblind (Alternative Take 1 – Incomplete) *

10. Under The Sun (False Start with Studio Dialogue) *

11. Under The Sun (Alternative Take with Guide Vocal) *

Disc Four: Live In The UK 1973

1. Tomorrow’s Dream *

2. Sweet Leaf *

3. War Pigs

4. Snowblind *

5. Killing Yourself To Live

6. Cornucopia

7. Wicked World (Includes Excerpts of:)

i. Guitar Solo

ii. Orchid

iii. Into The Void

iv. Sometimes I’m Happy

8. Supernaut / Drum Solo

9. Wicked World” (Reprise)

10. Embryo

11. Children Of The Grave

12. Paranoid

LP Tracklist

LP One: Original Album Remastered

Side One

1. Wheels Of Confusion / The Straightener

2. Tomorrow’s Dream

3. Changes

4. FX

5. Supernaut

Side Two

1. Snowblind

2. Cornucopia

3. Laguna Sunrise

4. St. Vitus Dance

5. Under The Sun / Every Day Comes And Goes

LP Two: Outtakes – New Mixes

Side Three

1. Wheels Of Confusion / The Straightener *

2. Changes *

3. Supernaut *

4. Snowblind *

Side Four

1. Laguna Sunrise *

2. Under The Sun (Instrumental) *

Alternative Takes, False Starts & Studio Dialogue

3. Wheels Of Confusion (False Start with Studio Dialogue) *

4. Wheels Of Confusion (Alternative Take 1) *

5. Wheels Of Confusion (Alternative Take 2) *

6. Wheels Of Confusion (Alternative Take 3) *

LP Three: Alternative Takes, False Starts & Studio Dialogue

Side Five

1. Wheels Of Confusion (Alternative Take 4) *

2. The Straightener (Outtake) *

3. Snowblind (Alternative Take 1 – Incomplete) *

4. Supernaut (Outtake) *

Side Six

1. Supernaut (Alternative Takes with False Starts) *

2. Under The Sun (False Start with Studio Dialogue) *

3. Under The Sun (Alternative Take with Guide Vocal) *

LP Four: Live in the UK 1973

Side Seven

1. Tomorrow’s Dream *

2. Sweet Leaf *

3. War Pigs

Side Eight

1. Snowblind *

2. Killing Yourself To Live

3. Cornucopia

LP Five: Live in the UK 1973

Side Nine

1. Wicked World (Includes Excerpts of:)

i. Guitar Solo

ii. “Orchid”

iii. Into The Void

iv. Sometimes I’m Happy

Side Ten

1. Supernaut / Drum Solo

2. Wicked World (Reprise)

3. Embryo

4. Children Of The Grave

5. Paranoid

* previously unreleased