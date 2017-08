Ihr Debütalbum ‘Shadow Of the Moon’ erschien vor zwanzig Jahren, im Mai 1997. Seitdem begeistern Ritchie Blackmore (Deep Purple, Rainbow) und seine Muse – und mittlerweile Ehefrau – Candice Night mit ihrer Symbiose aus mittelalterlichen Melodien, mystischen Texten und modernen Musik Arrangements. Die Idee, Elemente der Klassik und Renaissance musikalisch mit dem Hier und Jetzt zu verbinden, ist bis heute ein imposantes Ereignis. Viele Goldauszeichnungen und ein weltweit begeistertes Publikum unterstreichen ihren Status, der nicht nur Mittelalter Fans anspricht. Mit dieser Doppel CD im Jewelcase dürfen alle Fans und Neueinsteiger 20 Jahre Blackmore’s Night mitfeiern. Auf CD1 befinden sich 13 Tracks aus ihren Erfolgsalben und eine 9-minütige, mitreißende Liveversion des Publikums-favoriten ‘Home Againʼ, während CD2 mit 5 noch nie veröffentlichten Neuversionen, 2 weiteren Bonustracks, 5 beliebten Instrumentaltracks der Band, sowie der aktuellen Single von Ritchie Blackmore’s Rainbow, ‘Land Of Hope And Gloryʼ und einem Bonusvideo aufwartet!

Blackmore´s Night – To The Moon And Back – 20 Years And Beyond… ist seit Freitag bei allen guten Platten Dealern erhältlich!

