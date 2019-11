Bloodeagle: Veröffentlichen neues Lyric Video „A Life That Rots Away“

Das Warten hat ein Ende, denn heute erscheint die letzte von drei To Ride In Blood & Bathe In Greed EPs der dänische Death Metal Formation Blood Eagle über Nuclear Blast. Zur Feier der Veröffentlichung präsentiert die Band ihren Fans ein neues Video für den Song A Life That Rots Away. Seht euch das Video hier an:

