Bombs Of Hades: veröffentlichen „Lungs“

Bombs Of Hades veröffenlichen mit Lungs die zweite Single ihrer kommenden EP Phantom Bell. Der Titel stammt im Original von Townes Van Zandt.

„All of us are huge fans of Townes Van Zandt and felt this one would be a cool one to cover. And if you know us we always choose oddball covers that’s not extreme metal“, kommentiert Jonas Stålhammar.

Hier gibt es den Song zu hören: https://orcd.co/lungs

Über Bombs Of Hades:

Bombs Of Hades gehören zur Elite des skandinavischen Extrem-Metal. Gestartet als pure Entschuldigung für Saufgelage und klar im schwedischen Crust-Punk verwurzelt, ging es bald mehr in Richtung Death Metal, ohne aber den coolen Punk-Vibe zu verlieren.

Anschließend wurde die Truppe ein ganzes Stück doomiger, progressiver und zugleich motörheadiger, wiederum ohne sich von den eigenen Ursprüngen zu verabschieden. Angeführt von Gitarrist und Sänger (Achtung, kultiger Name:) Jonas Stålhammar (At The Gates, God Macabre, The Lurking Fear, ex Crippled Black Phoenix, ex The Crown) legen Bombs Of Hades jetzt mit Phantom Bell eine bockstarke neue EP vor.

Hier gibt es zudem den Titeltrack der EP: Phantom Bell:

Bombs Of Hades

Phantom Bell

Black Lodge / Rough Trade

VÖ: 17.04.2020

www.facebook.com/bombsofhades