Nachdem uns Bullet For My Valentine letztes Jahr bereits mit ihrem neuen Song Don´t Need You überrascht haben, kommt jetzt das nächste Highlight. Sie veröffentlichen am 28. Juli eine Live-DVD Live From Brixton: Chapter Two. Die DVD wurde bei ihrem Konzert am 10. Dezember 2016 in der Londoner Brixton Academy aufgenommen.

Einen kleinen Ausschnitt könnt Ihr schon mit dem Video zu Don´t Need You sehen.

Wenn Ihr Euch jetzt darüber ärgert, dass Ihr das Spektakel verpasst habt, habt ihr dieses Jahr in Europa noch zwei Möglichkeiten, das nachzuholen:

19. August 2017 Hamburg – ELB RIOT Festival

25. August 2017 Solingen – Reload Festival

Wir können Euch auch verraten, dass die Arbeiten an ihrem nächsten Album bereits begonnen haben. (erstes Album über Search & Destroy/Spinefarm Records)

Kommentare

