Bullhead City 2021: Festival fällt leider ins Wasser

Das alternative Wacken Festival Bullhead City muss nach Ansage des Veranstalters ebenfalls abgesagt werden. Anbei das offizielle Statement:

„Liebe Metalheads,

es fällt uns schwer, euch diese Nachricht zu Bullhead City zu übermitteln, aber wir mussten feststellen: Angesichts der aktuellen Entwicklungen der Pandemie können wir euch kein Festivalerlebnis präsentieren, wie wir es uns vorstellen und wie ihr es nach so langer Wartezeit verdient. Es wird also kein Bullhead City 2021 geben.

Nach Wochen intensivster Vorbereitungen blutet uns das Herz, denn auch wir wollen wieder mit euch gemeinsam Metal live erleben und ausgelassen feiern. Noch wichtiger ist uns aber, dass die Sicherheit aller Beteiligten einschließlich der Menschen im Landkreis Steinburg ohne Abstriche gewährleistet ist. Dazu haben wir über die vergangenen Wochen intensiv mit den örtlichen Behörden zusammengearbeitet. In Anbetracht der aktuellen und zu erwartenden Entwicklungen ist ein ausgelassenes Festival aufgrund des hohen Maßstabs der zu ergreifenden Maßnahmen, zu denen unter anderem eine Maskenpflicht in nahezu allen Bereichen des Festivals gehört, nicht vorstellbar. Zu diesem Schluss kommen wir gemeinsam mit der Kreisverwaltung, die bis zuletzt an unserer Seite für Bullhead City gekämpft und alle Möglichkeiten geprüft hat.

Ihr könnt uns glauben, dass wir wirklich traurig sind, im September doch kein Wiedersehen mit euch feiern zu können. Dennoch betrachten wir diese Entscheidung als die richtige und setzen auf euer Verständnis. In diesem Zuge möchten euch erneut unseren unendlichen Dank aussprechen. Das Vertrauen, das tausende von euch in uns gesetzt haben, betrachten wir als unvorstellbar große Ehre und als absolut nicht selbstverständlich. Daher werden wir euch jetzt so schnell wie möglich euer Geld für Karten und Zusatzoptionen vollständig zurück überweisen. Zusätzlich möchten wir allen Ticketinhaber:innen weitere Mini-Trostpflaster zukommen lassen und überprüfen, welche Möglichkeiten wir hier haben.

Wie ihr merkt, ist heute kein schöner Tag für uns. Wir werden uns aber nicht unterkriegen lassen und so bald wie möglich wieder Metal live mit euch feiern – und zwar so, wie wir alle es kennen und lieben. Spätestens beim W:O:A 2022 wird es also ein Wiedersehen geben, das sich mehr als gewaschen hat!

Vielen Dank für euer Vertrauen und eure Unterstützung – In Metal We Trust!

Eure W:O:A-Crew“