Die RIAA-zertifizierten, Billboard Charts-Spitzenreiter und 5-fach Grammy-nominierten LAMB OF GOD aus Richmond, Virginia, USA, werden am 18. Mai 2018 ihr langersehntes Cover-Album, »Legion: XX«, als BURN THE PRIEST via Nuclear Blast [Epic Records in den USA] veröffentlichen, um ihr 20-jähriges Bandbestehen (seit ihrer Gründung als BURN THE PRIEST) zu feiern! »Legion: XX« ist eine Sammlung von Songs, die verschiedenen Acts von klassischem Punk, Hardcore, Crossover und dem Noise Tribut zollen, die die Band während ihrer Gründungsphase inspiriert und zu ihrem heutigen modernen Sound beigetragen haben.

Erst kürzlich hatten BURN THE PRIEST die beiden Cover ‚Inherit The Earth‘ (im Original von THE ACCUSED) und ‚Kerosene‘ (ursprünglich BIG BLACK) veröffentlicht. Heute folgt ein dritter Song: Das unschlagbare Cover zu BAD BRAINS‘ ‚I Against I‘, das ab sofort unter http://burn-the-priest.com angehört werden kann!

“It’s been a super-big honor to recently sing with one of my favorite bands of all time“, sagt Sänger Randy Blythe. “Playing with the BAD BRAINS was an unearthly experience – trying to replace the fastest-singing human ever on songs like ‚Banned in DC‘ and ‚Pay to Cum.‘ When it came time to choose our cover of ‚I Against I’, I was trying not to sound like H.R., as he’s so unique, but yet also throwing in enough of his style to show respect to his unique voice, through my interpretation. To cover the BAD BRAINS can’t be a straight-forward cover, we had to nail it, and we did.”

Neben den bisher veröffentlichten Tracks erwarten Euch außerdem Songs, ursprünglich performt von CRO-MAGS, AGNOSTIC FRONT, QUICKSAND, MINISTRY, MELVINS, S.O.D., sowie der Richmond Punkband SLIANG LAOS. Produziert von Josh Wilbur, zeigt »Legion: XX« BURN THE PRIEST in ihrem wahren Element.

Vorbestellungen und Merch-Bundles zu »Legion: XX« sind ab sofort hier möglich: http://nblast.de/BTPLegionXX

Bestellt das Album digital vor, um ‚Kerosene‚, ‚Inherit The Earth‘ und ‚I Against I‘ sofort zu erhalten!

Hört Euch ‚Kerosene‘ hier an:

Streamt oder kauft die Single hier: http://nblast.de/BurnThePriestKerosene

Schaut ‚Inherit The Earth‘ jetzt hier an: https://www.vevo.com/artist/burn-the-priest

LAMB OF GOD mögen eine der größten Bands der modernen Metal-Szene sein, doch sie werden nie vergessen, wo ihre Ursprünge sind. Mark Morton (Gitarre), John Campbell (Bass) und Chris Adler (Schlagzeug) waren Gründer der ersten Inkarnation dieser Band, damals – bis zum Winter 1994 – noch unter dem Namen BURN THE PRIEST bekannt. Die vier Jungs, die sich vier Jahre zuvor während des Studiums an der Virginia Commonwealth Universität kennengelernt hatten, trafen im Sommer 1995 auf den Sänger Randy Blythe und gemeinsam mit ihrem fünften Mitglied, Chris Adlers Bruder Willie Adler (Gitarre), war die komplette Besetzung somit geboren, die von nun an unter dem Namen LAMB OF GOD auftreten sollte – der Rest ist Metal-Geschichte.

Die Tracks auf »Legion: XX« sind mit derselben unverfälschten Präzision performt, die LAMB OF GOD seit zwei Jahrzehnten am Leben erhält und greift doch zurück auf den rohen, punkgetriebenen Sound, den die vier Studenten mit ihrem dazugehörigen Sänger damals als Heavy Music-Giganten für sich entdeckt hatten.

»Legion: XX« – Tracklist:

01. Inherit The Earth (im Original von THE ACCUSED)

02. Honey Bucket (im Original von MELVINS)

03. Kerosene (im Original von BIG BLACK)

04. Kill Yourself (im Original von S.O.D.)

05. I Against I (im Original von BAD BRAINS)

06. Axis Rot (im Original von SLIANG LAOS)

07. Jesus Built My Hotrod (im Original von MINISTRY)

08. One Voice (im Original von AGNOSTIC FRONT)

09. Dine Alone (im Original von QUICKSAND)

10. We Gotta Know (im Original von CRO-MAGS)

Bonustrack (nur LP!):

11. In The Meantime (im Original von HELMET)

Seit gestern sind LAMB OF GOD als Support bei den beiden Nordamerika-Abschnitten von SLAYERs finaler Welttour mit dabei. Zudem werden sie einige ausgewählte Festivaldaten sowie Headlineshows mit BEHEMOTH und NAPALM DEATH als Support spielen. HEUTE kündigt die Band außerdem an, SLAYER auch auf ihrer kommenden EU-Tour im November/Dezember zu supporten! Tickets und VIP-Pakete sind ab sofort via www.lamb-of-god.com erhältlich. Dies sind alle bisher bestätigten kommenden Tourdaten:

w/ SLAYER, ANTHRAX, BEHEMOTH, TESTAMENT

11.05. USA Irvine, CA – FivePoint Amphitheatre *AUSVERKAUFT*

12.05. USA Pomona, CA – Fox Theater*

13.05. USA Sacramento, CA – Papa Murphy’s Park *AUSVERKAUFT*

16.05. CDN Vancouver, BC – Pacific Coliseum *AUSVERKAUFT*

17.05. CDN Penticton, BC – South Okanagan Events Centre

19.05. CDN Calgary, AB – Big Four *AUSVERKAUFT*

20.05. CDN Edmonton, AB – Shaw Conference Centre *AUSVERKAUFT*

22.05. CDN Winnipeg, MB – Bell MTS Place

23.05. USA Sioux Falls, SD – The District*

24.05. USA Minneapolis, MN – Armory *AUSVERKAUFT*

25.05. USA Chicago, IL – Hollywood Casino Amphitheatre

27.05. USA Detroit, MI – Michigan Lottery Amphitheatre at Freedom Hill *AUSVERKAUFT*

29.05. CDN Toronto, ON – Budweiser Stage *AUSVERKAUFT*

30.05. CDN Laval, QC – Place Bell *AUSVERKAUFT*

01.06. USA Uncasville, CT – Mohegan Sun *AUSVERKAUFT*

02.06. USA Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center

03.06. USA Wallingford, CT – Oakdale Theatre*

04.06. USA Reading, PA – Santander Arena *AUSVERKAUFT*

06.06. USA Cincinnati, OH – Riverbend Music Center

07.06. USA Cleveland, OH – Blossom Music Center

09.06. USA Pittsburgh, PA – KeyBank Pavilion

10.06. USA Bristow, VA – Jiffy Lube Live

11.06. USA Raleigh, NC – The Ritz*

12.06. USA Virginia Beach, VA – VUHL Amphitheater

14.06. USA Charlotte, NC – PNC Music Pavilion

15.06. USA Orlando, FL – Amphitheater

16.06. CDN Montebello, QC – Rockfest**

17.06. USA Houston, TX – Smart Financial Centre *AUSVERKAUFT*

19.06. USA Dallas, TX – The Bomb Factory *AUSVERKAUFT*

20.06. USA Austin, TX – Austin360 Amphitheater

*nur LOG & BEHEMOTH

**nur LOG

w/ SLAYER, ANTHRAX, TESTAMENT, NAPALM DEATH

26.07. USA Gilford, NH – Bank of New Hampshire Pavilion

27.07. USA Bangor, ME – Impact Music Festival

29.07. USA Wantagh, NY – Northwell Health at Jones Beach Theater

31.07. USA Scranton, PA – The Pavilion at Montage Mountain

01.08. USA Albany, NY – Times Union Center

03.08. USA Darien Lake, NY – Performing Arts Center

04.08. USA Syracuse, NY – Lakeview Amphitheater

06.08. CDN London, ON – Budweiser Gardens

07.08. USA Grand Rapids, MI – Van Andel Arena

09.08. USA St. Louis, MO – Hollywood Casino Amphitheatre

10.08. USA Atlanta, GA – Cellairis Amphitheatre at Lakewood

12.08. USA Nashville, TN – Municipal Auditorium

13.08. USA Rogers, AR – Walmart Arkansas Music Pavilion

15.08. USA San Antonio, TX – Freeman Coliseum

16.08. USA Oklahoma City, OK – The Zoo Amphitheatre

17.08. USA Omaha, NE – Sokol Auditorium*

18.08. USA Denver, CO – Fiddler’s Green Amphitheatre

19.08. USA Salt Lake City, UT – USANA Amphitheatre

21.08. USA Boise, ID – Ford Idaho Center Amphitheater

22.08. USA Spokane, WA – Knitting Factory*

23.08. USA Portland, OR – Sunlight Supply Amphitheater

24.08. USA Auburn, WA – Pain in the Grass

26.08. USA San Jose, CA – SAP Center

*nur LOG & NAPALM DEATH

w/ SLAYER, ANTHRAX, OBITUARY

01.11 IRL Dublin – 3Arena

03.11. UK London – Wembley Arena

05.11. UK Cardiff – Motorpoint Arena

07.11. UK Birmingham – BCA

09.11. UK Manchester – Arena

10.11. UK Newcastle – Metro Radio Arena

12.11. UK Glasgow – The Hydro SSE

14.11. D Dortmund – Westfalenhalle

15.11. NL Zwolle – IJsselhallen

17.11. E Madrid – Palacio Vistalegre

18.11. E Barcelona – Palau Sant Jordi

20.11. I Milan – Mediolanum Forum

21.11. CH Zurich – Halle 622

23.11. A Vienna – Stadthalle

24.11. D Freiburg – SICK-ARENA

26.11. D Hamburg – Barclaycard Arena

27.11. PL Lodz – Atlas Arena

29.11. D Munich – Olympiahalle

30.11. D Erfurt – Messehalle

02.12. D Berlin – Mercedes-Benz Arena

03.12. DK Copenhagen – Royal Arena

05.12. S Stockholm – Hovet

06.12. N Oslo – Spektrum

08.12. FIN Helsinki – Helsingin Jäähalli

