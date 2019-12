Burning Witches: stellen ‚Wings Of Steel‘-Schlagzeugplaythrough online; neue 12″-EP ab sofort erhältlich

2019 ist bislang ein turbulentes, aber auch erfolgreiches Jahr für die Burning Witches gewesen: Das Quintett war mit Grave Digger auf Tour, hat seine neue Frontfrau Laura im Rahmen einiger Festivalauftritte in Europa vorgestellt, gefolgt von einer eigenen Headlinetour durch die iberische Halbinsel – und zwischen alldem hat die Band hart an ihrem zweiten Studioalbum gearbeitet, das im Frühjahr 2020 auf den Markt kommen wird. Bevor die Burning Witches das Jahr nun mit drei Indoorfestivalgigs beschließen werden, veröffentlichen sie ihre neue EP namens Wings Of Steel via Nuclear Blast. Um deren Erscheinen gebührend zu feiern, haben die Metal-Hexen ein offizielles Schlagzeugplaythrough von Lala zu deren titelgebendem Track online gestellt. Seht euch das Video hier auf YouTube an:

Die Band bezieht Stellung: „Die Wings Of Steel-Vinyl-EP markiert den offiziellen Startschuss für unsere neue Scheibe. Wir können es kaum erwarten, euch in den nächsten Wochen weitere Einblicke in unser neues Werk zu bieten. Diese spezielle Vinyl-Auflage ist gleichzeitig das erste physische Produkt, auf dem unsere Neuhexe Laura zu hören ist, was einen geschichtsträchtigen Wendepunkt in unserer Karriere darstellt. Danke für all die Unterstützung, die wir bis hierhin von euch erhalten haben – wir werden es euch mit einer Ladung Edelstahl zurückzahlen!“

Des Weiteren freut sich die Truppe, heute ihre Rückkehr auf die Bühnen Großbritanniens bekanntgeben zu können: So wird sie im März 2020 die finnischen Folk Metal-Superstars Korpiklaani auf deren acht Shows umfassender Tour (Achtung: NUR Korpiklaani werden Teil des Hammerfest-Line-Ups am 21. März sein) unterstützen. Alle Termine findet ihr unten!

Holt euch die Wings Of Steel-EP hier: https://nblast.de/BW-WingsOfSteel

Hört/streamt Wings Of Steel hier: http://nblast.de/BWWingsOfSteel

Mehr zur Wings Of Steel-EP:

Wings Of Steel Offizieller Visualizer: https://www.youtube.com/watch?v=Jr0hcJw8km8

Wings Of Steel Offizielles Gitarrenplaythrough: https://www.youtube.com/watch?v=6dlRVBypcLo

Wings Of Steel-EP – Tracklist:

A-Seite

01. Wings Of Steel

02. Executed (Live at Wacken Open Air 2019)

B-Seite

01. Open Your Mind (Live at Wacken Open Air 2019)

02. Hexenhammer (Live at Wacken Open Air 2019)

Holt euch ihr aktuelles Album Hexenhammer hier: http://nblast.de/BWHexenhammer

Mehr zu Hexenhammer:

Executed Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=840vcVzth-0

Hexenhammer Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=1OCmwMFKDlE

Open Your Mind offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=_euUC4GzH90

Das Album wurde, wie schon sein Vorgänger, mit V.O. Pulver (Pro-Pain, Destruction, Nervosa, Pänzer) und Destruction-Legende Schmier, der eng mit der Band befreundet ist und ihr stets beratend zur Seite steht, im Little Creek Studio aufgenommen. Das Ergebnis ist ein wahrhaft brillantes Heavy Metal-Album, das den Metalheads in aller Welt den Atem raubt, diese aber vor allem ihre Matten schütteln lässt!

Das faszinierende Artwork stammt vom ungarischen Künstler Gyula, der bereits Cover für Destruction, Annihilator, Grave Digger, Stratovarius, Tankard u.v.m. gestaltet hat.

Burning Witches live:

13.12. NL Eindhoven – Metal Meeting

20.12. CH Pratteln – Swiss Metal Attack

28.12. D Crailsheim – Dynamite Night

2020:

28./29.02. S Umeå – House of Metal

18.04. D Mannheim – Delta Metal Meeting

11. – 13.06. D Büßfeld – M.I.S.E. Open Air

05. – 08.08. S Falun – Sabaton Open Air

28./29.11. UK Sheffield – HRH Vikings

Burning Witches sind:

Laura – Gesang

Romana – Gitarre

Sonia – Gitarre

Jay – Bass

Lala – Schlagzeug

