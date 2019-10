BYH!!!-Newsletter: Thrash am Morgen – die nächste Bestätigung

Onslaught gehören zweifelsohne zu DEN Vertretern ihres Genres, die nicht nur auf Tonträger, sondern auch und vor allem live mit ihrem traditionellen Thrash-Sound gewaltig punkten können. Das haben die Briten seit ihrer Reunion vor fast fünfzehn Jahren wiederholt bewiesen und Fans der harten Riffs überall begeistert, wo sie seither aufgetreten sind.

Inzwischen gehen mit dem Comeback-Werk Killing Peace, der 2011er-Veröffentlichung Sounds Of Violence und dem immer noch aktuellen VI nicht nur drei bärenstarke Alben jüngeren Datums auf ihr Konto, sondern natürlich auch eine ganze Reihe an Granaten von frühen Klassikern wie In Search Of Sanity oder The Force. Gerade ist mit der Single A Perfect Day To Die obendrein ein vielversprechender Ausblick auf die neue Full-Length-Produktion der Band erschienen.

Jede Menge Munition also, die die Band aus dem Vereinigten Königreich mit nach Balingen bringen wird – denn auch Onslaught sind für das Bang Your Head!!!2020 bestätigt!

Aufgepasst: Bis Ende Oktober könnt Ihr die verbliebenen Bang Your Head!!!-T-Shirts 2019 aus 100% Baumwolle zum Schnäppchenpreis ergattern!

Wir haben alle T-Shirts mit den Merch-Motiven des zurückliegenden Sommers im Preis um satte 25% gesenkt, und Ihr könnt in unserem Shop zuschlagen! Das Angebot gilt natürlich nur, solange der jeweilige Vorrat an Größen reicht. Hier geht es zu den Shirt-Aktions-Artikeln…

Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet vom 16. bis zum 18. Juli 2020 wie gewohnt auf dem Balinger Messegelände statt.

Bereits bestätigt sind:

Ace Frehley, Hardcore Superstar, Tankard, Unleashed, Kissin‘ Dynamite, Benediction, Riot V, Rage, Leatherwolf, Heathen, Praying Mantis, Onslaught, Memoriam, Midnight, Shakra, Skull Fist, Winterstorm, Space Chaser, Lord Vigo

Viele weitere kommen noch hinzu.

Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell noch zum Frühbucher-Preis von 119.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Solange Vorrat reicht, gibt es pro Ticket ein exklusives Gratis-Shirt (100% Baumwolle, Abbildung unten) oder Girlie dazu und obendrein den BANG YOUR HEAD!!! Jahresplaner.

Am 07. Dezember 2019 ist in der volksbank*messe Balingen abermals Crazy X-Mas angesagt!

Folgende Bands sind schon bestätigt:

Ross The Boss, Destruction, Rage, Bloodbound, Final Breath

Ein Überraschungsgast kommt noch hinzu.

Die Tickets für den lautstarken Samstag in der Adventszeit 2019 sind ab sofort zum Preis von 49,00 Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr) hier im Shop erhältlich.

Die Weihnachtsfeiertickets sind limitiert auf 2500 Stück. Auch die beliebten VIP-Pakete fürs noch außergewöhnlichere Eventerlebnis gibt es erneut: Diese sind limitiert auf 30 Stück.

Das Rock Of Ages findet 2020 zum 15. Mal statt – unter dem Motto „Family And Friends“ und das erneut drei Tage lang und mit kostenlosem Familienprogramm am Sonntag.

Der Termin:

31. Juli – 02. August 2020

Festplatz Seebronn

bei Rottenburg am Neckar

Erste Bandbestätigungen folgen in Kürze.

Tickets sind bereits in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de zum Frühbucherpreis von 119.- Euro zzgl. 12,5% VVK-Gebühr erhältlich.

Alle weiteren Informationen rund ums Rock Of Ages auf www.rock-of-ages.de.

WICHTIGE HINWEISE:

* Achtung, für Prämienaktionen gilt: Prämien erhalten nur Besteller, die per PayPal, Kreditkarte, Sofort-Überweisung oder SEPA-Lastschrift zahlen. Bitte vermerke bei Prämienaktionen immer im Laufe des Bestellvorgangs im Kommentarfeld, ob Du die Prämie auch haben möchtet – und ggfs. auch welche Prämie. Versand einer Buchprämie ist nur bei Versandadresse innerhalb Deutschlands möglich.

** Bei Shirtaktionen sind Shirts nur in Wunschgröße möglich solange Vorrat reicht.