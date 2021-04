Cannibal Corpse: landen mit ihrem neuen Album ‚Violence Unimagined‘ weltweit in den Charts

Vor ein paar Wochen haben Cannibal Corpse ihr großartiges neues Album Violence Unimagined via Metal Blade Records veröffentlicht. Für ihren ganzen Aufwand wurde die Band jetzt mit zahlreichen Chartnotierungen belohnt, größtenteils die höchsten Einstiege der Bandgeschichte!

USA Billboard:

#2 – Current Hard Music Albums

#2 – Independent Current Albums

#3 – Internet Albums

#3 – Current Rock Albums

#5 – Independent Current Albums (Consumption)

#6 – Top Current Albums

#6 – Billboard Top Albums

#8 – Vinyl Albums

#10 – Digital Albums

#45 – Billboard Top 200 (Consumption)

Canada:

#2 – Hard Music Albums

#3 – Vinyl Albums

#7 – Top Albums

#8 – Current Digital Albums

#8 – Digital Albums

#53 – Billboard Canadian Albums

UK:

#2 – Independent Albums

#4 – Rock / Metal Albums

#20 – Vinyl Albums

#81 – Top 100 Albums

Germany:

#6 – Official Album Charts

Sweden:

#1 – Hard / Metal Albums

#2 – Vinyl Albums

#5 – Physical Albums

#63 – Official Album Charts

Finland:

#12 – Official Album Charts

#2 – Physical Albums Charts

Australia:

#18 – Vinyl Albums

#28 – Official Album Charts

Japan:

#17 – Rock

#105 – Official Album Charts #105

Netherlands:

#52 – Official Album Charts

Scotland:

#9 – Official Album Charts

Switzerland:

#7 – Official Album Charts

Italy:

#60 – Official Album Charts

France:

#132 – Official Album Charts

Belgium:

#51 – Belgian Albums (Ultratop Flanders)

#101 – Belgian Albuma (Ultratop Wallonia)

Austria:

#5 – Official Charts

Cannibal Corpse Line-Up:

Alex Webster – Bass

Paul Mazurkiewicz – Drums

George „Corpsegrinder“ Fisher – Vocals

Rob Barrett – Guitar

Erik Rutan – Guitar

