Dirkschneider & The Old Gang: neuer Song „Face Of A Stranger“ heute veröffentlicht

Es kommt nicht allzu häufig vor, dass allein die Namen der Beteiligten genügen, um die große Bedeutung eines neuen Projekts zu dokumentieren. DATOG, Kurzform für Dirkschneider & The Old Gang, bestehen aus Accept-/U.D.O.-/Dirkschneider-Frontmann Udo Dirkschneider und seinen langjährigen Weggefährten Peter Baltes (Bass; ex-Accept), Stefan Kaufmann (Gitarre; ex-Accept, U.D.O) und Mathias Dieth (Gitarre; Sinner, U.D.O.) sowie Udos Sohn Sven Dirkschneider (Schlagzeug; U.D.O., Dirkschneider) und Sängerin Manuela Bibert. Wem bei diesen Namen nicht – im übertragenen Sinne – das Wasser im Mund zusammen läuft, hat die zurückliegenden 40 Jahre deutsche Metal-Historie verschlafen.

Mit Face Of A Stranger erscheint nun die aktuelle Single und der gleichnamige Videoclip der Formation, die stattliche 40 Jahre deutsche Metal-Historie in sich vereint.

Das Beste an Dirkschneider & The Old Gang aber ist: Das neue Projekt steht zwar musikalisch in der Tradition seiner legendären Vorgänger, arbeitet derzeit aber an brandneuen Songs. Den Videoclip der ersten Nummer Where The Angels Fly findet man seit September 2020 auf YouTube, der zweite Face Of A Stranger ist seit heute im Netz, mit Every Heart Is Burning folgt am 28. Mai 2021 ein dritter Clip. Am 27. August 2021 wird dann eine Single mit allen drei Songs als CD, 12“-Vinyl und Download in die Geschäfte kommen. Also Augen und Ohren auf, hier kündigt sich Großes an!

Die neue 3-Track Single Arising ist hier vorbestellbar: https://shop.afm-records.de/dirkschneider-the-old-gang/

Line-Up:

Udo Dirkschneider – Lead Vocals / Backing Vocals

Peter Baltes – Bass / Lead Vocals / Backing Vocals

Manuela Bibert – Lead Vocals / Backing Vocals

Stefan Kaufmann – Rhythm Guitar / Backing Vocals

Mathias Dieth – Lead Guitar / Backing Vocals

Sven Dirkschneider – Drums / Backing Vocals