Children Of Bodom: veröffentlichen fünften Album Trailer

Die finnischen Metal-Superstars CHILDREN OF BODOM werden ihr zehntes Studioalbum, mit dem Titel »Hexed« am 08. März 2019 via Nuclear Blast Records veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band nun den fünften Album Trailer zur kommenden Platte, in dem Alexi über die Aufnahmen zur neuen Platte spricht.

