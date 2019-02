Japan’s beste Newcomer Crystal Lake veröffentlichten erst vor kurzem ihr bisher wahrscheinlich stärkstes Werk names Helix. Passend dazu gibt es gibt es jetzt auch ein weiteres Musikvideo zum neuen Song Devilcry:

CRYSTAL LAKE live 2019

30.03. RU St. Petersburg – Cosmonavt Club

31.03. RU Krasnodar – Arena Hall

02.04. RU Samara – Zvezda

04.04. RU Nizhnij Novgorod – Milo Concert Hall

05.04. RU Moskva – Glavclub Green Concert

06.04. RU Ekaterinburg – Dom Pechati

08.04. RU Novosibirsk – Podzemka

09.04. RU Krasnoyarsk – The Mods Bar

12.04. SE Gothenburg – Gothenburg Brewhouse

13.04. SE Stockholm – Kraken

—

28.06. NL Ysselstyn – Jera On Air

29.06. DE Gräfenhainichen – Full Force

04.07. ES Viveiro – Resurrection Fest

02.08. CH Gränichen – Open Air Gränichen

08.08. CZ Jaromer – Brutal Assault

09.08. BE Kortrijk – Alcatraz Metal Fest

