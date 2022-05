Club Show Bonn Special mit Leached und Gone With A Blastwave am 13.05.2022 im RPZ in Bonn, presented by TFM.rocks (Vorbericht)

Bands: Leached, Gone With A Blastwave

Ort: RPZ, Moltkestr. 41, 53173 Bonn

Datum: 13.05.2022

Kosten: VVK 10,00 Euro, AK 12,00 Euro

Genre: Gothic Metal, Gothic Doom, Modern Metal

Besucher: ca. 200

Veranstalter: RPZ, Taktart

Link: https://www.facebook.com/events/283181666515542

Time For Metal ist stolz, nach dem Livedebüt von Leached auch das nächste Konzert der Band in Bonn präsentieren zu dürfen! Nachdem Leached am 19.03.2022 ihr sensationelles Livedebüt im Kult 41 in Bonn gegeben haben, kann man am 13.05.2022 der Band bei der Club Show Special im RPZ in Bonn beiwohnen. Die Fans können sich auf eine Full Live Show von Leached mit Songs mit besonderem Hang zur Tiefe freuen.

Leached sind eine Doom-/ Gothic-/ Synth- Metal Community Kölner Musiker*innen und starteten am 26.02.2021 mit ihrem ersten Debüttrack Stay Strong! Einen kleinen Einblick, wie es bei einer Leached Show so abgeht, erhaltet ihr in unserem Bericht (hier) zum Livedebüt beim Darkness Over Bonn.

Supportet werden Leached dieses Mal von Gone With A Blastwave. Die Band aus Münster wurde bereits 2008 gegründet, startete 2016 mit neuer Besetzung durch. Sie erreichte unter anderem das SPH Finale. Gone With A Blast Waste sehen sich mit ihrer Frontfrau Ännsch musikalisch zwischen Metallica und Jinjer verortet. Mit Broken Beyond Repair (2018) und Where All Rivers End (2020) hat man bereits zwei Alben am Start.

Das Konzert findet im RPZ, Moltkestr. 41 in 53173 Bonn statt! Time For Metal freut sich, möglichst viele Fans dort begrüßen zu dürfen.

Tickets bekommt ihr im Vorverkauf direkt hier: http://taktart-con.de/…/ticket-club-show-bonn-special…/