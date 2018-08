Clutch geben mit The Picturebooks & The Inspector Cluzo die Supportbands für die anstehende Tour in Europa bekannt.

Clutch

With Special Guests The Picturebooks & The Inspector Cluzo

02.12.18 Berlin, Astra

04.12.18 Köln, Live Music Hall

05.12.18 Frankfurt, Batschkapp

06.12.18 Hamburg, Docks

13.12.18 München, Backstage Werk

14.12.18 Stuttgart, Longhorn LKA

Das Album „Book Of Bad Decisions“ kann man auf allen Plattformen vorbestellen

Wer es etwas aufwändiger und größer mag, bekommt ab sofort auch ein “Limited Edition Collectors Bundle” auf www.clutchmerch.com mit inkl. Picture Disc Vinyl, Flachmann, Flagge, Shirt, Long leeve, ein BEIL in einer signierten Box und mehr!

Medienecho: METAL HAMMER: „Allein Sänger Neil Fallons unvergleichlicher, mit literarischen Qualitäten ausgestatteter Lyrik in seinen neuesten eloquenten Erzählungen aus dem Book Of Bad Desicions zu lauschen, ist spannender als jedes Dan Brown-Hörbuch und vor allem eines: Immer eine gute Entscheidung“ 5/7 ROCK HARD: „Book Of Bad Desicions ist für mich das beste Clutch-Album seit 20 Jahren, was angesichts der durchgehend starken Diskographie wirklich etwas heißen will!“ 9/10 SLAM: „Die Ausnahmekapelle rund um Sänger Neil Fallon hat mit dem neuen Werk ein rundum gelungenes, leicht dreckiges und mit viel Herz geschaffenes Stück Musik geschaffen, das schnell den Weg ins Herz der loyalen Clutch-Fans finden wird.“ 9/10 GUITAR: „Das neue beste Clutch-Album!“ 5/5 – Album des Monats ROLLING STONE: **** DEAF FOREVER: „Immer spannend, immer unverkrampft, immer mitreißend … Anspieltipps: alles vom Anfang bis zum Ende!“ 8/10 VISIONS: „Clutch machen das Dutzend voll und bleiben die verlässlichste Bank für aufgeweckten Stoner- und Southern-Rock ohne Konföderiertenflagge. Eine komplette Neuausrichtung hat eh niemand erwartet.“ 9/12 ROCKS: „Ein knapp einstündiges Hörvergnügen mit unwiderstehlichem Groove.“ 8,5/10

Clutch haben den dritten Track aus ihrem neuen Album veröffentlicht. Hot Bottom Feeder gibt es ab sofort als Gratification Track auf iTunes, Amazon & Spotify. Hot Bottom Feeder ist als 15. und letzter Track im Studio eingespielt worden. Dort entstand er auch innerhalb von 24 Stunden während alle anderen Songs lange vorbereitet waren. Herausgekommen ist einer der besten Tracks des Albums Book Of Bad Desicions. Was man mit so einem Rezept alles machen kann…

18. Mai 2018 – Clutch aus Maryland USA geben mit Book Of Bad Desicions den Titel ihres neuen Studioalbums bekeannt. Book Of Bad Desicions ist das 12. Studioalbum von Clutch und wird am 7. September über das bandeigene Label Weathermaker Music weltweit veröffentlicht.

Das Album wurde im Sputnik Sound in Nashville, TN vom Produzenten Vance Powell (Jack White, Chris Stapleton, The Raconteurs, The Dead Weather) produziert und beinhaltet 15 neue Songs.

„Mit Vince Powell als Produzenten waren wir in der Lage mal ein anderes Album aufzunehmen. Die Songs springen einen förmlich aus den Boxen an“ sagt Jean-Paul Gaster, Drummer der Band. Bassist Dan Maines stellt fest „In Nashville mit Vance Powell zu produzieren hat uns einen neuen und frischen Ansatz gegeben, um ein Album aufzunehmen, das die Energie unserer Shows auf eine Art einfängt, an die wir vorher nie gedacht ahben.“ Gitarrist Tim Sult kommentiert die Aufnahmen so: „Mit Vance zu arbeiten war inspirierend und hat dabei euch noch Spaß gemacht. Die Auswahl und das Ausprobieren der Vintage Verstärker aus der Sammlung von Vance und dem Engineer Mike Fahey war eines der besten Studioerlebnisse bisher. Das Outro Solo von Emily Dickinson ist für mich ein großartiges Beispiel dafür, wie wir gearbeitet haben“

Das Album Cover hat der bekannte Fotograf Dan Winters gestaltet.

Book Of Bad Decisions Tracklist:

1. Gimme the Keys

2. Spirit of ’76

3. Book of Bad Decisions

4. How to Shake Hands

5. In Walks Barbarella

6. Vision Quest

7. Weird Times

8. Emily Dickinson

9. Sonic Counselor

10. A Good Fire

11. Ghoul Wrangler

12. HB Is in Control

13. Hot Bottom Feeder

14. Paper & Strife

15. Lorelei

Clutch:

Neil Fallon – Vocals/Guitar

Tim Sult – Guitar

Dan Maines – Bass

Jean-Paul Gaster – Drums/Percussion

Seit zweieinhalb Jahrzehnten befindet sich das US-amerikanische Quartett Clutch auf einer spannenden musikalischen Expedition. Ihr Ziel, die drückende Schwere des Stoner Rock mit der kantigen Ursprünglichkeit des Blues zu vereinen, blieb dabei immer im Fokus. Zugleich hat sich die Band aus Germantown/Maryland konsequent weiterentwickelt. Ihre zahlreichen Veröffentlichungen – darunter elf Studio- und sechs Livealben – stießen in der Rockwelt immer auf beachtlichen messbaren Erfolg. Noch bedeutender ist jedoch ihre weltweite Fangemeinde, die ihnen geradezu kultisch verfallen ist, wie auch ihre vielumjubelte, restlos ausverkaufte Deutschland-Tournee 2016 belegte. Höchst euphorisch wurde auch ihr bislang letztes Album Psychic Warfare aufgenommen: Mit einem Platz 11 in den US-Billboard Charts, Platz 2 in den US-Indiecharts sowie erstmals auch einer Top-20-Notierung in England geriet Psychic Warfare zu ihrem bis dato erfolgreichsten Werk. Seit Januar befindet sich die Band erneut im Studio, um den Nachfolger zu diesem grandiosen Werk aufzunehmen. Im Dezember kommt die Band sodann für sechs Konzerte nach Deutschland, um das neue Material live vorzustellen. Die Stationen sind Berlin, Köln, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart.

Clutchs Debütalbum Transnational Speedway League platzte 1993 mitten in die erste Hysterie um den frisch entstandenen Grunge. Auch Clutch bedienten sich auf ihrem ersten Album bei einigen Elementen des Genres. Im Zentrum ihrer Arbeit standen aber die wuchtigen Grooves des Stoner Rock, die sie erfolgreich und immer anders mit dem Feeling und Songwriting-Verständnis des Blues koppelten. Im Schnitt brachte die Band mit wachsendem Erfolg jedes zweite Jahr ein neues Album auf den Markt: The Elephant Riders (1998), Pure Rock Fury (2001) und Blast Tyrant (2004) stiegen alle in die Top 5 der US-Heatseekers Charts. Im Zuge ihrer endlosen Welttourneen – Clutch spielen oft mehr als 100 Konzerte im Jahr – konnten sie eine internationale Fanschar für sich gewinnen, die jeden Schritt der Band mit großer Begeisterung verfolgt. Viele dieser Fans reisen ihnen auf Tourneen hinterher, weil sich jeder Konzertabend anders gestaltet. Wie brillant sie als Liveband fungieren, beweisen alle sechs Live-CDs: Jede einzelne präsentiert einen eigenen Abschnitt in der Karriere von Clutch.

So sehr sie ihrem Stil treu geblieben sind, so markant ist aber auch der Wunsch nach Weiterentwicklung. Neil Fallon (Vocals, Gitarre, Keyboards), Tim Sult (Gitarre), Dan Maines (Bass) und Jean-Paul Gaster (Drums) integrierten auf den Alben Robot Hive/Exodus (2005) und From Beale Street To Oblivion (2007) den Keyboarder Mick Schauer in das Line-Up, um ihren Klangkosmos zu erweitern. Deutlich experimentellere Ansätze verfolgen die vier Mitglieder außerdem in der Formation The Bakerton Group, wo sie mit identischer Besetzung instrumentalen Jamrock entwickeln.

Seit einigen Jahren haben Clutch ihre vollkommen autonome Arbeitsplattform mit eigenem Studio und Label etabliert. 2013 erschien das Album Earth Rocker, das in vielen Magazinen zwischen England, Schweden, Spanien, Deutschland und den USA unter den Top-Plätzen in den jeweiligen ‚Alben des Jahres’-Listen landete, gefolgt von dem 2016er-Album Psychic Warfare. Nach einer erneut höchst ausgedehnten Welttournee schreiben und produzieren sie nun aktuell in Nashville zusammen mit Produzent Vance Powell (The White Stripes, Red Fang) den Nachfolger, über den Tim Sult bereits offenbarte, dass es „deutlich heavier und doomiger ausfallen wird, als man das bislang von uns kennt.“ Ihre ungebrochene Kreativität zeigt sich auch darin, dass sie laut Sult dermaßen viel neues Material geschrieben haben, dass „höchstens 20 Prozent davon auch Platz auf der neuen Plate finden wird. Jeder von uns hat so viele Ideen, dass wir wirklich nur aus den besten Sachen auswählen können.“ Damit beweisen Clutch einmal mehr, was für eine außergewöhnliche Band sie sind, die niemals stehen bleibt und sich immer wieder neu erfinden kann.

