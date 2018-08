“Gut, dass Henrik sich diesen Traum erfüllt hat!“

Artist: Henrik Huber

Herkunft: Wien, Österreich

Album: Effigy

Spiellänge: 36:01 Minuten

Genre: Instrumental Rock, Instrumental Metal, Post Metal, Post Rock, Progressive Metal, Djent

Release: 10.07.2018

Label: Sincere Promotions

Produktion: von Henrik Huber und Niklaas Kammerzelt

Bandmitglieder:

Gitarre – Henrik Huber

Bass – Niklaas Kammerzelt

Drumprogramming – Henrik Huber und Niklaas Kammerzelt

Tracklist:

Hei A Moment Or Two Plethora At Ease With Being At Ease Grains Their Shadows Are Longer At Night Where I’ve Been, Where I Am If You Walked With Me The Attender A Place Of No Solace

Es ist tatsächlich schon über drei Jahre her, dass ich zum Album The Ancient der österreichischen Band I Watch Mountains Grow ein Review geschrieben habe. Das war schon ein sehr ungewöhnliches Hörerlebnis und konnte von mir dann auch 8,4 Punkte ergattern. Warum ich das in einem Review zum Album Effigy eines gewissen Henrik Huber schreibe? Nun, Henrik spielt bei I Watch Mountains Grow eine der Gitarren und hat sich jetzt mit Effigy, das seit dem 10.07. erhältlich ist, einen Traum erfüllt. Ein rein instrumental gehaltenes Album, das er komplett selbst geschrieben hat, und bei dem er sich an den Saiteninstrumenten austoben und das spielen konnte, was er schon immer spielen wollte. Sehr viel Unterstützung hat er dabei von seinem Co-Produzenten Niklaas Kammerzelt bekommen, mit dem er gemeinsam die Drums programmiert und der auch den Bass eingespielt hat.

Auch Effigy lässt sich nicht in die eine Schublade packen, das sieht man wohl schon an den vielen Genres, die ich oben genannt habe. Da gibt es ruhige Passagen oder auch ganze Songs, wie Where I’ve Been, Where I am oder das kurze If You Walked With Me, die fast schon in Post Rock-Gewässern schippern – dazu passt ja auch das Albumcover sehr gut –, aber überwiegend tobt Henrik sich im Progressive Metal aus, überschreitet auch mal die Grenze zum Djent. Dabei kommt er in den überwiegend im Midtempo gehaltenen Songs schnell auf den Punkt, walzt nichts bis ins dann schon wieder Nervtötende aus und kommt damit auf eine durchschnittliche Songlänge von vier Minuten. Nur der letzte Track A Place Of No Solace ist dann tatsächlich knapp fünfeinhalb Minuten lang. So kann man sich also an einem sehr variablen Gitarrenspiel erfreuen, das mal zart und zerbrechlich, mal rau und rasant, mal geradlinig und mal ein wenig verfrickelt, dabei aber immer hochmelodisch ist.

Das komplette Album steht auf der Bandcamp-Seite von Henrik zum Anhören und natürlich auch zum Kauf bereit:

Henrik Huber - Effigy Fazit: Es gibt ja viele Musiker, auch und gerade im Underground, die in verschiedenen Bands, Projekten oder auch solo unterwegs sind. Dabei finde ich es immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich die Musikstile dann teilweise sind. Das neuste Album von I Watch Mountains Grow kenne ich noch nicht, aber wenn ich an The Ancient denke, das vor verschiedenen Einflüssen und Musikstilen nahezu explodierte, und dann Effigy höre, dann kann ich mir eigentlich nur denken, dass Henrik wirklich ein Musiker mit Leib und Seele ist. Da ist es dann im Grunde egal, welche Töne man seinem Instrument entlockt, solange man es nur spielen darf. Gesang vermisst man hier wirklich zu keiner Sekunde, und die Spielzeit vergeht wie im Fluge.



Anspieltipps: Plethora, Their Shadows Are Longer At Night, Where I've Been Where I Am und If You Walked With Me 
Heike L. 
2018-08-16

