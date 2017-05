Die schweizer Thrash Metaller Comaniac werden die legendären Metal Church auf ihrer Europa-Tour im Juni begleiten. Somit können die Maniacs noch weitere 11 Dates zu ihrem bereits gut gefüllten Tourkalender zu ihrer “Road Destruction Tour 2017” hinzufügen. Die Tour umfasst fast 40 Dates und wird bald vollständig angekündigt.

Hier ist das Statement der Band: “Wow, wir sind wirklich überwältigt, dass wir eine erstklassige Band wie Metal Church auf ihrer Europa-Tour im Juni begleiten werden. Abgesehen davon, dass wir mit einer unserer Lieblingsbands auf Tour sein werden, ist es auch eine große Ehre für uns, in einigen legendären Locations zu spielen, in denen wir selbst schon als Fans Konzerte unserer Lieblingsbands gesehen haben.

Momente wie diese sind es, von denen man träumt, wenn man eine Band gründet. Wir freuen uns riesig darauf, so viele neue Gesichter zu sehen und wir versprechen, eure Ärsche zu treten!”

Hier gibt es alle Tourdaten von Comaniac gemeinsam mit Metal Church:

10/6 – Bremen Tivoli (DE)

11/6 – Eindhoven Dynamo (NL)

12/6 – Aschaffenburg Colos Saal (DE)

13/6 – München Backstage (DE)

14/6 – Stuttgart Das Cann (DE)

17/6 – Freiburg Crash (DE)

20/6 – London Underworld (UK)

21/6 – Glasgow Audio (UK)

22/6 – Belfast Limelight (UK)

23/6 – Dublin Voodoo Lounge (IRE)

24/6 – Bristol The Fleece (UK)

Für die kommende Tour werden Comaniac ebenfalls als Support für Legenden wie Overkill, Death Angel und Grave Digger unterwegs sein. Dabei kommen sie sicherlich auch in eure Nähe, also haltet Augen und Ohren für das nächste Announcement offen!

