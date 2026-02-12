Corrosion Of Conformity: kündigen Doppelalbum „Good God / Baad Man“ an

Die amerikanischen Heavy-Metal-Legenden Corrosion Of Conformity veröffentlichen am 3. April über Nuclear Blast ihr lang erwartetes Doppelalbum Good God / Baad Man.

Die erste Kostprobe dieses Mammutprojekts liefert die Band mit der Leadsingle Gimme Some Moore. Der Song enthält Backing Vocals von Al Jourgensen (Ministry) und Monte Pittman (Madonna). Seht euch das Video zu Gimme Some Moore hier an:

Der Refrain lautet: „Struggle is worth the fight/Leather, chains and spikes.“ „Me and Woody wanted to write a song as if we were 17 years old again“, erklärt Pepper. “We even made a seven-inch for it.” Diese Single, die letzten Monat während ihrer Mexiko-/Südamerika-Tournee erschien, ist eine Hommage an den Punk der frühen 80er, komplett mit einer Schwarz-Weiß-Fotocollage und einem Fear-Cover auf der B-Seite. Ein echter Kracher! Das Video zu Gimme Some Moore wurde von Mike Holderbeast gedreht und von Pepper Keenan inszeniert.

Good God / Baad Man – Trackliste:

Album 1

Good God? / Final Dawn You Or Me Gimme Some Moore The Handler Bedouin’s Hand Run For Your Life

Album 2

Baad Man Lose Yourself Mandra Sonos Asleep On The Killing Floor Handcuff County Swallowing The Anchor Brickman Forever Amplified

Produziert vom Grammy-Preisträger Warren Riker (Fugees, Down, Cathedral) und mit einem Cover-Artwork des bekannten New Orleanser Künstlers Scott Guion, wurde Good God / Baad Man in den Blak Shak Studios in Riffissippi, USA, den Dockside Studios in Maurice, Louisiana, und im Heimstudio von Bee Gee Barry Gibb in Miami, Florida, aufgenommen.

Good God / Baad Man erscheint als Digipak-CD, digital und auf Vinyl in folgenden Farbvarianten:

Gatefold-Doppel-LP mit Bauchstreifen

Schwarzes Vinyl (Handel) 2 separate LPs mit Bauchstreifen

LP 1 Blau/LP 2 Rot (Versandhandel + Bandexklusiv)

Zusätzlich ist eine limitierte Auflage der 7-Inch-Single Gimme Some Moore auf der Website der Band erhältlich.

Seit ihrem letzten Album, das uns alle umgehauen hat, ist im Corrosion Of Conformity-Universum einiges passiert. 2018, als No Cross No Crown wie eine Rock-’n‘-Roll-Atombombe einschlug, war die bewährte Corrosion Of Conformity-Besetzung noch in Bestform. Vier Brüder, deren jahrzehntelange Geschichte mit einer umherziehenden Punkband in Raleigh, North Carolina, um 1982 begann.

Im Januar 2020 schlug das Schicksal zu: Reed Mullin verstarb. Es war ein verheerender Schlag, sowohl persönlich als auch beruflich. Wie ersetzt man einen Bruder? Man kann es nicht. Man kann nur in seinem Andenken weitermachen. Genau das tat der Rest von Corrosion Of Conformity – bis Covid-19 die Welt lahmlegte. Dann beschloss Mike Dean, eigene Wege zu gehen. Die Trennung verlief einvernehmlich, doch Pepper und Woody mussten nun über ihre Zukunft nachdenken. Sie zogen sich in Keenans Haus in Mississippi zurück und hörten all die Musik, die sie liebten: Discharge, ZZ Top, Motörhead, Neil Young, Black Sabbath.

Sie fingen an zu schreiben. Und hörten lange nicht mehr auf. Tatsächlich komponierten sie ein gewaltiges Doppelalbum. “As we went on, we had such a crazy plethora of songs, it was almost like two different directions“, sagt Pepper. “We knew we had to split it into two different albums. Then we came up with this concept.”

Das Konzept ist gleichzeitig der Titel des Albums: Good God / Baad Man. “Our producer, Warren Riker, kept calling it Dark Side Of The Doom“ erinnert sich Pepper. “In my head, it’s a weird love letter to all things rock ‘n’ roll. We used that for the freedom to go in different directions. Each album is its own tiny universe and has its own identity. Good God leans toward the heavier/pissed end of the spectrum. Baad Man is more on the throwdown rock scope. As we went along, it became clear which songs went on which album.”

Sie holten Schlagzeuger Stanton Moore dazu, der bereits auf Corrosion Of Conformitys Album In The Arms Of God von 2005 mitgespielt hatte. Außerdem stieß Bassist Bobby „Rock“ Landgraf dazu, der mit Pepper bei den New Orleanser Schwergewichten Down gespielt hatte, wenn er nicht gerade mit seiner eigenen Band Honky die lokale Szene unsicher machte.

Corrosion Of Conformity sind:

Pepper Keenan – Gitarre, Gesang

Woody Weatherman – Gitarre

Stanton Moore – Schlagzeug

Bobby Landgraf – Bass

