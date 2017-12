Das neue Corrosive Album steht vor der Tür! „Lucifer Gave The Faith“ wird am 08. Dezember erscheinen und satte 10 Songs bei einer Spielzeit von knapp 45 Minuten bereithalten! Als Kostprobe haben die Jungs nun vorab mit „Leftovers“ einen ersten Track auf YouTube veröffentlicht. Hierbei handelt es um ein sehr spezielles „Bathroom“ Video, welches die Band am 9. September dieses Jahres spontan auf der Hochzeit ihres damaligen Drummers aufgenommen hat und welches einfach zu großartig ist, um ungesehen zu bleiben.

Auf „Lucifer Gave The Faith“ erwartet euch erstklassiger Death Metal sowohl skandinavischer als auch amerikanischer Prägung mit einem Schuss Melodie und derber Brutalität. Aufgenommen wurde der Silberling in den Becker Studios in Marburg/Gießen und für das Mastering zeigt sich Andre Skopko verantwortlich. Ein regulärer Videoclip befindet sich derzeit noch in Produktion und wird schon bald auf die Menschheit losgelassen.

Tracklist:

Intro Taste the Pain At the Devils door My need to kill Crown of Bones Leftovers Zombie Apocalypse My eternal hatred Dead hate living Lucifer gave the Faith

Links:

Leftovers @ YouTube: https://youtu.be/Ecxdrxc-_yg

Corrosive @ Facebook: https://www.facebook.com/corrosiveband/

PreOrder @ MDD Shop: https://goo.gl/p6sTxj

