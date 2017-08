Cradle Of Filth: veröffentlichen ersten offiziellen ‚Cryptoriana‘ Video Trailer, kündigen zweite Single an

Die legendären britischen Extreme-Metal-Ikonen Cradle Of Filth haben den ersten offiziellen Video Trailer zu ihrem ungeduldig erwarteten 12. Studioalbum Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay veröffentlicht.

Seht Dani Filth über die Inspiration viktorianischen Horrors sprechen:



Des Weiteren kündigt die Band heute die zweite Single des Albums für die kommende Woche an. You Will Know The Lion By His Claw erscheint am Dienstag, den 8. August.

