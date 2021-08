Creeping Death: veröffentlichen am 08.10.2021 ihre neue EP „The Edge Of Existence“

Ryan Bram (Gatecreeper, Bitter Rivals, Sex Prisoner) hat die neue EP in dem Homewrecker Recording Studio in Tucson, Arizona produziert und abgemischt. Die EP beinhaltet drei neue Versionen von Creeping Deaths Debüt-EP. Neben den drei bereits bekannten Titeln Sacrament Of Death, Doused In Flames und Skinned Alive sind auch drei brandneue Tracks Relics From The Past, Humanity Transcends und The Edge of Existence auf der EP erhältlich.

„Wir versuchen nicht, die innovativste Death Metal-Band zu sein. Wir wollen einfach nur heavy sein und Spaß machen“, sagt Gitarrist Trey Pemberton über die EP, ohne sich zu entschuldigen. „Ihr werdet eine natürliche Entwicklung von Wretched Illusions zu The Edge Of Existence hören. Und die nächste LP wird auch anders sein. Jede Veröffentlichung wird sich zumindest ein wenig von der anderen unterscheiden, aber sie werden alle immer noch nach Creeping Death klingen. Das ist es, was wir sind.“

Im Vorfeld der Veröffentlichung der EP veröffentlicht die Band heute ein Video zum gleichnamigen EP-Opener The Edge Of Existence. Der Track zeigt die kalte, klangliche Gewalt, die in ihrer einzigartigen Kombination aus Death Metal und Hardcore liegt, während eine progressive Richtung ähnlich wie bei Blood Incantation zu erkennen ist.

„The Edge Of Existence war der erste von mehreren neuen Songs, die wir seit dem Ausbruch der Pandemie geschrieben haben“, so Pemberton über den aktuellen Track. Er wirft die nur allzu bekannte Frage auf: „Können sich Menschen für eine größere Sache zusammenschließen? Oder werden wir bis zum Ende der Zivilisation weiterhin die gleichen Fehler machen?'“

Creeping Death ist der ultimative Fanservice für Death Metal-Jünger. Wie eine mit Ostereiern gespickte Superhelden-Fortsetzung oder The Lord Of The Rings Director’s Cuts serviert die knüppelnde Zusammenstellung die besten Elemente der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des brutalen Subgenres mit halsbrecherischer Intensität. Es ist eine unerbittliche klangliche Zelebrierung des Stils, gespielt mit glückseligem Chaos von Leuten, die ihn wirklich lieben.

Legendäre Bands wie Bolt Thrower, Gorguts, Obituary und Grave sind Teil der subkulturellen DNA der Band. Sie wird durch den musikalischen Blickwinkel jedes Mitglieds gemischt und umgesetzt. Eine Anspielung auf die Crossover-Meister Iron Age, ein bisschen Tech-Death von Cryptopsy, ein Fundament der Vorfahren Death – Creeping Death erschaffen einen lebendigen Sound, der sowohl vertraut als auch frisch klingt.

Ursprünglich aus Denton, Texas, stammend und jetzt im Großraum Dallas-Fort Worth ansässig, befindet sich Creeping Death „auf einem unaufhaltsamen Aufstieg“ (Dallas Observer). Die diesjährige The Edge Of Existence-EP ist ein weiterer Beweis für die Kraft, die Wut und die unverhohlene Freude, die das Herz der Band ausmachen.

„Wir haben freimütig zugegeben, dass wir eine egoistische Band sind, da wir wirklich nur Musik für uns schreiben“, erklärt Gitarrist Trey Pemberton. „Wir machen Musik, die uns selbst Spaß macht und die wir selbst gerne hören. Schließlich sind wir diejenigen, die diese Songs Abend für Abend am meisten hören werden.“

Das internationale Death- und Thrash Metal-Publikum wurde schnell auf Creeping Death aufmerksam, nachdem die Band 2016 mit dem pulverisierenden Drei-Song-Werk Sacrament Of Death einen ersten Ausbruch hatte. Revolver erklärte sie mit der Veröffentlichung der Specter Of War-EP 2018 zu einem „Artist You Need To Know“. Als die Band 2019 mit Wretched Illusions ihr Debütalbum vorlegte, lobte Kerrang! sie als „einen Underground-Juwel .., der alle radikalen Aspekte des Metals kanalisiert, ohne sich in irgendwelche Klischees zu zwängen.“

Tourneen mit High On Fire, The Acacia Strain, Rotting Out, Terror, The Warriors und Power Trip trugen zur Verbreitung der Botschaft von Creeping Death bei. Die Menge erlag der Kombination aus endlos eingängigen Riffs, präziser Drums und erzählenden Texten, von denen viele durch das Online-Rollenspiel RuneScape inspiriert sind.

Pemberton, der iranisch-amerikanische Sänger Reese Alavi, Bassist Eric „Rico“ Mejia, Schlagzeuger Lincoln Mullins und Gitarrist A. J. Ross III bilden die Gruppe, die Revolver als „von Power Trip unterstützte Band, die die nächste Welle des texanischen Metals anführt“ bezeichnet. Sie haben sich von der Pandemie 2020 nicht unterkriegen lassen, selbst nachdem Covid zwei von ihnen für mehrere Wochen außer Gefecht gesetzt hatte.

Die Gruppe hat sich mit ihrem bisher stärksten Material aus der Versenkung erhoben. Ross (Kombat und Torture Tomb, zusammen mit Cole Crutchfield von Knocked Loose) gab sein Debüt bei Creeping Death und fügte ihrem massiven Gebrüll auf The Edge Of Existence eine weitere schwere Dimension hinzu.

The Edge Of Existence – Tracklist:

1. The Edge Of Existence

2. Relics From The Past

3. Humanity Transcends

4. Doused In Flames

5. Sacrament Of Death

6. Skinned Alive

Creeping Death – Line-UP:

Reese Alavi – Gesang

Trey Pemberton – Gitarre

A.J. Ross, III – Gitarre

Eric “Rico” Mejia – Bass

Lincoln Mullins – Schlagzeug

Creeping Death – The Edge Of Existence

VÖ: 08.10.2021

Label/Vertrieb: eOne / SPV

Links:

https://www.facebook.com/creepingdeathtx

https://www.instagram.com/creepingdeathtx/?hl=de

https://www.creepingdeath.net/