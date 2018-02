Crew Republic – Rest In Peace (Barley Wine)

“Der Endgegner unter den Crew Republic Bieren!“

Name: Crew Republic – Rest In Peace (Barley Wine)

Herkunftsland: Bayern, Deutschland

Firma: Crew Republic

Art des Getränks: Bier

Jahrgang: entfällt

Link: http://www.crewrepublic.de/home.html

Abfüllmenge: 330 ml

Volumenprozent Alkohol: 10,1 %

Preis 20 Flaschen Kasten: 44,30 Euro inkl. Versand

Online Shop: http://shop.crewrepublic.de/de/

Nach dem Black Metal Bier Crew Republic – Roundhouse Kick (Imperial Stout) aus dem Hause Crew Repubik kann die noch härtere Version nur mit dem Synonym Death Metal versehen werden, und das passt bei diesem Titel Crew Republic – Rest In Peace (Barley Wine), wie die bekannte Faust aufs Auge. Mit über 10 Volumenprozent Alkohol mir definitiv eine Nummer zu derbe, aber da das Rest In Peace der Endgegner ist und ich persönlich bereits am Roundhouse Kick (Imperial Stout) gescheitert bin keine große Überraschung. Trotzdem, wie alle Produkte aus dem bayrischen Unternehmen, ein sehr hochwertiges. Für Starkbier Freunde daher ein edles Tröpfchen, welches feucht fröhlich die Kehle herunterrinnt.

Crew Republic beschreiben Rest In Peace (Barley Wine) wie folgt:

Maßlosigkeit ist für Dich keine Frage, sondern Lebenseinstellung. Mit beständiger Ignoranz trittst Du der Missgunst anderer gegenüber. Dem Vorwurf des Übermuts begegnest Du mit gelassener Arroganz. In Völlerei lebst Du Deine unbändige Wollust aus. Dieses Elixier ist wie geschaffen für Dich. Das Ende und der Anfang Deiner Träume.

Besser kann man es definitiv nicht auf den Punkt bringen. Ein Trunk für Menschen mit einem großen Rückrad, die nur zu gerne ein dunkelbraunes Hopfen und Malz Getränk konsumieren möchten. Das mächtige und herausfordernde Erfrischungsgetränk für den Gaumen lässt diverse Geschmacksnoten verschmelzen. Von Pflaumen, getrockneten Früchten über Rosinen oder Karamell endet das Geschmackserlebnis mit feinen Holz- sowie Erdtönen. Dieses breite Geschmackserlebnis ist nichts für Luschen und könnte euer Letztes sein. Die CREW genießt Rest In Peace am offenen Feuer zu herzhaften Desserts und Käse!

Hiermit wären wir bereits am Ende unserer Reise durch die bayrischen Biere von Mario und Timm, denen man nur gratulierend auf die Schultern klopfen kann. Die neusten Veröffentlichungen aus dem Brauhof in Form von X 10.0 Helles, X 6.1 Imperial Red, X 7.1 Smoked Porter und dem Greenhorn standen uns noch nicht zur Verfügung, versuchen wir aber schnellstmöglich in unserer großen Crew Republic nachzureichen.

Wie alle Biere aus dem Hause Crew Republik findet ihr das Rest In Peace nur in ausgesuchten Bars und Restaurants. Zudem gibt es einen Webshop, wo ihr euch das jeweilige Bier nach Hause schicken lassen könnt. Mit Industriebierpreisen können Crew Republik natürlich nicht mitgehen. Wer was Besonderes möchte, der bezahlt wie beim Wein oder Whisky ganz sicher auch den angemessenen Preis von 20 Flaschen in einem Kasten zu 44,30 Euro inkl. Versand. Auf den ersten Blick schon mehr als bei herkömmlichen Produkten, bei gerade 2,10 € pro Flasche für ein handgemachtes Geschmackserlebnis allerdings alles andere als zu viel.

Crew Republic – Rest In Peace (Barley Wine) Geschmack 7.8 Geruch 8.2 Abgang 7.8 Optik 8.1 2018-02-04 8 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

