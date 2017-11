Darkness Over X-Mas Tour 2017: mit Caliban, Bury Tomorrow + Support (Vorbericht)

Veranstaltung: Darkness Over X-Mas Tour 2017

Bands : Caliban, Bury Tomorrow, Blood Youth

Daten :

26.12.2017 Leipzig, Conne Island

27.12.2017 Bochum, Zeche

28.12.2017 München. Backstage Werk

29.12.2017 Karlsruhe, Substage

30.12.2017 Hamburg, Gruenspan

Kosten : ca. 30,00 EUR

Genre : Metalcore

Veranstalter : Caldera Promotions

Link : http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/indoor/ticket/darkness-over-x-mas-tour-2017-darkness-over-x-mas-tour-2017.html

Advent, Advent, die Halle brennt: Es gibt wohl keine schönere Zeit als Weihnachten – viele freie Tage, die Familie kommt zusammen, es gibt Geschenke, gutes Essen – und eine ordentliche Portion Musik. Auch dieses Jahr wird wieder die Darkness Over X-Mas Tour stattfinden – eine Tour, welche zur Weihnachtszeit durch mehrere Städte Deutschlands zieht und dabei meistens Bands aus dem Bereich Metalcore mit sich bringt. Und auch dieses Jahr kann sich das Line-Up sehen lassen.

Fast schon traditionell führen Caliban das Line-Up als Headliner an – die deutsche Metalcore Gruppe ist wahrlich nicht zum ersten Mal mit dieser Tour unterwegs. Als erste Wegbleiter stoßen ebenso Bury Tomorrow hinzu – die Briten sind häufiger bei uns im Lande zu sehen und waren auch bereits mit Caliban gemeinsam auf Tour. Diese Kombination alleine verspricht bereits eine ordentliche Show.

Vor wenigen Wochen wurden außerdem Blood Youth als Special Guests angekündigt. Die 2014 gegründete Band ist zwar noch jung, besteht aber größtenteils aus ehemaligen Mitgliedern der Band Climates. Die Jungs sind also durchaus schon einige Zeit in der Szene unterwegs. Ebenso werden sie wohl ein wenig mehr Hardcore in den Abend einbringen.

Es ist zu erwarten, dass wohl noch weitere Bands für die Tour bestätigt werden, welche dann am Ende des Jahres durch Leipzig, Bochum, München, Karlsruhe und Hamburg zieht. Ein schöneres Weihnachtsgeschenk kann es wohl kaum geben.

