Darkness Shall Rise Productions: präsentiert Neuauflage der Alben „Hoagascht“ und „Mond“ von Lunar Aurora

Darkness Shall Rise Productions ist stolz zu verkünden, dass wir mit einer der ältesten und geheimnisvollsten Black Metal-Bands aus Deutschland einen Pakt unter funeralem Himmel und lunarem Sternenstaub geschlossen haben.

Lunar Auora!

Gegründet 1994 und 2012 zur Ruhe gebettet, veröffentlichten Lunar Aurora während ihres Bestehens neun Full-Length-Alben, zwei Demos und einige Split-Veröffentlichungen mit Secrets Of The Moon, Paysage D’Hiver und Nordlys. Teils atmosphärisch, teils aggressiv, aber immer einzigartig und besonders, schufen Lunar Aurora in ihrer aktiven Zeit einen tiefen und geheimnisvollen Sound voller düsterem Black Metal mit symphonischen, ambienten und modernen klassischen Elementen.

In den kommenden Monaten wird Darkness Shall Rise Productions alle Veröffentlichungen der Band in einer speziellen Deluxe Pic. LP-Edition herausbringen, inklusive Hülle, 12-seitigem Beiheft mit neuen Liner Notes, Poster, Download-Card etc.

Um mit diesem großartigen Projekt zu beginnen, hat DSR Productions beschlossen, zuerst das großartige und hochgeschätzte letzte Album Hoagascht von 2012 und das düstere und majestätische siebte Album Mond von 2005 zu veröffentlichen.

Die Vinyl-Master wurden wieder von Patrick W. Engel von Temple Of Disharmony erstellt.

Es gibt keine Pläne, eine Vinyl-Box (im Gegensatz zu einer Tape-Box, die definitiv später kommen wird) mit allen Alben zu machen, so dass alle diese Pic. LP Veröffentlichungen nur als Einzelveröffentlichungen erhältlich sein werden.

180g Pic.LP, 12-seitiges 12″ Booklet, A2 Poster.

Inkl. Download-Code.

Seht euch hier das Video zu Im Gartn an:

Tracklists:

Hoagascht

Side A:

1. Im Gartn

2. Nachteule

3. Sterna

4. Beagliachda

Side B:

1. Håbergoaß

2. Wedaleichtn

3. Geisterwoid

4. Reng

Mond

Side A:

1. Groll

2. Aufgewacht

3. Rastlos

4. Schwarze Winde

Side B:

1. Heimkehr

2. Welk

3. Grimm

Vorbestellungen mit einem geplanten Veröffentlichungsdatum am 29. März 2024:

https://darknessshallrise.de/product/lunar-aurora-ger-hoagascht-pic-lp

https://darknessshallrise.de/product/lunar-aurora-ger-mond-pic-lp

Mehr Infos zu Hoagascht und Mond auf Bandcamp:

https://lunarauroradarknessshallrise.bandcamp.com/album/hoagascht

https://lunarauroradarknessshallrise.bandcamp.com/album/mond