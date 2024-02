Mr. Irish Bastard: sind ab März 2024 auf „Battle Songs Of The Damned“-Tour

Battle Songs Of The Damned ist ein explosiver Mix aus Punkrock und Irish-Folk. Mit ihrem neuesten Werk Battle Songs Of The Damned entführt uns Mr. Irish Bastard erneut in ihre einzigartige Welt voller Leidenschaft, Humor und mitreißender Musik. Dieses Album ist eine Ode an die irische Diaspora in den USA, vollgepackt mit Geschichten, die vom Überlebenskampf, von Zusammenhalt und von unvergesslichen Feiern erzählen.

Von den heldenhaften Taten der New York’s Irish Navy bis hin zu den humorvollen Auseinandersetzungen auf Bostoner Hochzeiten und den emotionalen Momenten bei The Parting Glass – jedes Lied ist ein Fenster in die Seele der irischen Einwanderer-Community.

Mit All My Friends Are Idiots bringt die Band den unverkennbaren irischen Witz zum Ausdruck, während die kraftvollen Gitarrenriffs und die lebhaften Melodien von Fiddle, Mandoline und Tin Whistle das musikalische Erbe Irlands ehren. Die markante Stimme des Sängers Chris verleiht den Songs eine Authentizität, die direkt ins Herz trifft.

Battle Songs Of The Damned ist mehr als nur ein Album – es ist eine Einladung, das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen zu feiern. Und wie es Mr. Irish Bastard am besten zusammenfassen: We’re All Irish On St. Patrick’s Day!

Mr. Irish Bastard gehen auf Battle Songs Of The Damned Tour.

Alle Livetermine im Überblick:

02.03.2024 Wacken, Wacken Winter Special

07.03.2024 Stuttgart, Club Cann

08.03.2024 Aarau(CH), AHA

09.03.2024 Bern (CH), Klub Stellwerk

15.03.2024 Essen, Turock

17.03.2024 München, Backstage

22.03.2024 Cham, Live Club

23.03.2024 Nürnberg, Stereo/ Z-Bau

29.03.2024 Prag (CZ), Vagon Club

30.03.2024 Berlin, Hole44

04.04.2024 Bremen, Tower/Schlachthof

05.04.2024 Bielefeld, Forum

06.04.2024 Hamburg, Logo

12.04.2024 Freiburg, Jazzhouse

13.04.2024 Frankfurt, Batschkapp

20.04.2024 Köln, Luxor

11.05.2024 Hannover, Musikzentrum

Über Mr. Irish Bastard:

2006 gründete sich in Münster eine Band, die die Welt des Irish Folk Punk im Sturm erobern sollte: Mr. Irish Bastard. Die ersten Jahre vergingen wie im Rausch: Touren durch China und Japan, unzählige Konzerte und Erlebnisse, von denen andere nur träumen können. „Erlebnismillionäre“ wie Banjospieler Gran. E. Smith gerne sagt.

Tin Whistle, Banjo, Mandoline und Geige bilden die klassische irische Instrumentierung der Band. Dazu gesellen sich die charmant-witzigen Texte von Sänger und Songwriter Chris und eine Prise Punkrock-Gitarre – fertig ist der unverwechselbare Mr. Irish Bastard-Sound.

Heute ist die Band aus der internationalen Irish Folk Punk Szene nicht mehr wegzudenken. Im November 2023 begeisterten sie Fans in Großbritannien auf ihrer Tour, im März und April 2024 folgen Shows in Deutschland, der Schweiz und der Tschechischen Republik.

Wie Mr. Irish Bastard es selbst in ihrem Song We’re All Irish On St. Patrick’s Day so schön zusammenfassen: Ein Pint bitte, und Prost auf das Leben!

