Männer, die für ihre Träume einstehen, die gemeinsam ihren Weg gehen, allen Widerständen die Stirn bieten. Wie zutreffend das Bild der Musketiere einmal sein würde, das konnten die Nürnberger Musiker zu Beginn ihrer Karriere mit D’Artagnan nicht ahnen. Nachdem die Jungs in die Top Ten einstiegen, Preise abräumten und sich sowohl live als auch im TV in die Herzen der Fans spielten, geht es nun mit neuem Album auf Verehrt & Verdammt Deutschland Tour.

Gestartet als Band sind Ben, Felix und Tim anno 2015. Während die ersten beiden schon seit langer Zeit gemeinsam bei der Folk-Rock-Truppe von Feuerschwanz aktiv sind, stieß Tim, ein Freund aus Jugendtagen, erst mit etwas Verzögerung hinzu. Metzner suchte zu diesem Zeitpunkt nach einem weiteren kreativen Ventil für seine Songs, die der Sänger und Multiinstrumentalist geradezu mühelos aus dem Ärmel zaubern kann. Ausgestattet mit dem ersten Album ging es ab der Veröffentlichung im Februar 2016 steil bergauf für D’Artagnan: Platz 7 in Deutschland, über 15 Wochen in den Album-Charts, Goldauszeichnung, Ehrung zum „Newcomer des Jahres“, Charteinstieg in Österreich und der Schweiz, Einladungen in die großen Samstagabend-Shows und zum Echo nach Berlin folgten.

Doch D’Artagnan sind nicht nur Musiker, sondern auch Vollblut-Entertainer mit einer Idee: Dem Musketier-Rock! Als solche verstehen sie es gleichermaßen beim Feuertanz Festival das Mittelaltervolk zu unterhalten, in Wacken die Metal-Gemeinde zu begeistern und als Support im Olympiastadion die Fans von Andreas Gabalier auf ihre Seite zu ziehen – immer unterstützt von ihrer Liveband, mit der die Jungs bereits zwei Mal quer durch Deutschland getourt sind.

Im Herbst 2017 führt die Reise gemeinsam mit Versengold durch ausverkaufte Hallen in ganz Deutschland. Kurz danach verlässt Felix die Band, doch für die Jungs von D’Artagnan ist das kein Grund den Degen fallen zu lassen: Aus der Not wird eine Tugend gemacht und mit einem neuen Instrument weht auch musikalisch ein frischer Wind – D’Artagnan haben ab sofort eine Geige mit an Bord, um dem gewohnt druckvollen und hymnischen Sound eine Prise Folk und einen Hauch Sehnsucht zu verpassen. Mit Gustavo Strauss wurde ein würdiger Mitstreiter aus ihrer Heimat Nürnberg gefunden, der mit den Jungs voller Tatendrang die anstehenden Termine bestreitet.

Als Dankeschön an ihre treuen Fans haben D’Artagnan den Fanta 4 Song Troy gecovert.

Im März gehen die Jungs wieder auf Tour und haben sich einiges einfallen lassen, um ihre Liveshows zu einem unvergesslichen Abend für Fans aller Altersklassen zu machen. Unterstützung bekommen sie von der Band Faey , die als Support alle Konzerte begleiten. Natürlich ebenso im Gepäck: Die besten Songs aus zwei Jahren turbulenter Bandgeschichte und natürlich dem aktuellen Album Verehrt und Verdammt mit den von Fans geliebten Abenteuer-Geschichten voller Gefühl und Leidenschaft. Dem Motto des Albums folgend ist diese Vielfalt vielleicht nichts für jedermann, aber so sind D’Artagnan. Auf ihre Musik angesprochen verkündet Ben selbstbewusst: „Ich will da ganz ehrlich sein: Wir werden weiterhin überall dort auftreten, wo man uns sehen will. Ob das im Fernsehen ist oder auf einem Mittelalterfestival oder in Wacken. Menschen zu erreichen, das ist doch das Schönste für einen Musiker. Was ist daran falsch, sein Ding zu machen? Wir haben Spaß an dem was wir tun. Die Besucher für die Zeit eines Gigs glücklich zu machen, das ist es, was wir wollen. Daran halten wir fest.“ Eine überzeugende Einstellung, der es nichts weiter hinzuzufügen gibt.

Verehrt & Verdammt Tour 2018

Special Guest: Faey

08.03.18 – München, Backstage

09.03.18 – Nürnberg, Hirsch

10.03.18 – Stuttgart, club CANN

11.03.18 – Augsburg, Sepktrum

14.03.18 – Köln, Gloria

15.03.18 – Bochum, Zeche

16.03.18 – Dresden, Scheune

17.03.18 – Berlin, Privatclub

21.03.18 – Heidelberg, Halle02

22.03.18 – Frankfurt, Das Bett

23.03.18 – Hannover, Musikzentrum

24.03.18 – Hamburg, Knust

Tickets unter www.headlineconcerts.de

TOURTRAILER:

