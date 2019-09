Das Interview mit der indonesischen Death Metal Band Deadsquad auf dem Death Feast – The Most Brutal Festival In Europe (german Version)

Deutsche Version

Artist: Deadsquad

Herkunft: Jakarta (Indonesien)

Genre: Technical Brutal Death Metal

Label: Independent

link: https://www.facebook.com/DeadSquadOfficial/

Bandmitglieder:

Daniel Mardhany – Gesang

Stevie Item – Gitarre

Welby Cahyadi – Bass

Kharisma – Gitarre

Alvin Eka Putra – Schlagzeug

Während des diesjährigen Death Feast – The Most Brutal Festival in Europe – hatte ich das Vergnügen, mich mit den Jungs von Deadsquad aus Indonesien zu unterhalten. Ich traf mich mit der kompletten Band, die mir Rede und Antwort stand. Wortführend beim Interview war Gitarrist Stevie, der von seinen Bandmitgliedern dabei tatkräftig unterstützt wurde.

Time For Metal / Juergen Simon

Hallo, schön, dass wir euch hier beim Death Feast haben. Und schön, ein Interview mit euch zu führen. Könnt ihr mir ein paar Informationen über die Band geben? Ihr existiert seit 2006? Ihr seid keine jüngere Band!?

Deadsquad / Stevie

Ja, wir haben 2006 angefangen, wir haben jetzt schon drei Alben und eine EP gemacht. Dies ist unser zweites Mal, dass wir eine Tour in Europa machen, aber dies ist unser erstes Mal beim Death Feast. Zuvor haben wir Lukas von Stillbirth getroffen. Stillbirth machten letztes Jahr eine Asien-Tour. Nachdem wir die indonesische Stillbirth Tour organisiert haben, hat uns Lukas zum Death Feast Festival eingeladen. Jetzt sind wir hier, wie du weißt.

Time For Metal / Juergen Simon

Wie lange spielt ihr in dieser Besetzung? Ich habe hier ein Line-Up. Ist das eigentlich das aktuelle Line-Up? Daniel Mardhany – Gesang; Stevie Item – Gitarre; Welby Cahyadi – Bass; Kharisma – Gitarre; Alvin Eka Putra – Schlagzeug

Deadsquad / Stevie

Ja, das ist das aktuelle Line-Up.

Time For Metal / Juergen Simon

Wie lange spielt ihr bereits in diesem Line-Up?

Deadsquad / Stevie

Vielleicht so 1 bis ½ Jahre.

Time For Metal / Juergen Simon

Nur drei Alben seit 2006? Andere Bands haben nach 13 Jahren viel mehr. Was ist da los? Wie viel Zeit braucht ihr, um ein Album zu schreiben?

Deadsquad / Stevie

Unser erstes Album ist 2009 erschienen. Es waren also drei Jahre, um dieses erste Album zu machen. Wir wollten von dem Tag an, an dem wir die Band gründeten, ein Album machen. Sicher, wir brauchen schon Zeit dafür.

Time For Metal / Juergen Simon

Seid ihr also mehr eine Liveband?

Deadsquad / Stevie

Ja sind wir!

Time For Metal / Juergen Simon

Ihr hattet es schon gesagt, dass dies nicht euer erster Gig in Deutschland oder Europa ist.

Deadsquad / Stevie

Ja, das erste Mal waren wir letztes Jahr in Sebnitz! Letztes Jahr sind wir auf Europatour gegangen mit unseren Bandkollegen Burger Kill aus Indonesien. Aber wir hatten unterschiedliche Tourwege. Wir spielten in Sebnitz/Deutschland. Der Club heißt Klangmanufaktur.

Time For Metal / Juergen Simon

Ich kenne dies Location nicht, ich glaube die liegt in Ostdeutschland.

Deadsquad / Stevie

Ja, es ist in Ostdeutschland. Und der Veranstaltungsort heißt Klangmanufaktur. Es ist eine kleine Venue. Aber wir lieben es, wie die da so sind. Sie waren dort sehr großartig.

Time For Metal / Juergen Simon

Wie lange wart ihr bei der letzten Tour hier in Deutschland?

Deadsquad / Stevie

So wie jetzt: zwei Wochen!

Time For Metal / Juergen Simon

Dieser Gig hier in Andernach beim Death Feast ist der erste auf eurer Tour?

Deadsquad / Stevie

Ja

Time For Metal / Juergen Simon

Wie ist es für euch, in Deutschland/Europa zu sein und eure Musik zu spielen?

Deadsquad / Stevie

Aus Indonesien hier in Deutschland/Europa zu sein, ist für uns sehr überwältigend. Das ist unglaublich. Zu Orten gehen, die wir noch nie zuvor besucht haben. Es ist sehr schön, sehr speziell.

Time For Metal / Juergen Simon

Das ist eine andere Kultur wie in Asien!

Deadsquad / Stevie

Ja, natürlich ist es eine andere Kultur. Alles ist anders. Zum Beispiel das Wetter. In Indonesien ist Sommer, in unserem Land ist das ganze Jahr Sommer.

Time For Metal / Juergen Simon

Wer macht das Booking für die Band? Wer hat euch nach Europa gebracht? Ich denke, ihr sagtet es schon mal, war es Lukas?

Deadsquad / Stevie

Ja, es war Lukas von Stillbirth

Time For Metal / Juergen Simon

Kanntet ihr Lukas vor dem Booking schon? Lukas war vorher schon mit Stillbirth in Asien!

Deadsquad / Alvin

Ich habe zuvor mit meiner anderen Band auf dem Death Feast gespielt.

Time For Metal / Juergen Simon

Ja, ich erinnere mich perfekt an dich! Sag den Namen der Band!

Deadsquad / Alvin

Der Name der Band ist Asilent.

Time For Metal / Juergen Simon

Ja, ich erinnere mich an dich vom letzten Jahr. Und ich kenne den Sänger von Asilent. Es ist Fiaz Grinder. Es war toll, dich letztes Jahr mit Asilent hier zu sehen.

Deadsquad / Alvin

Ja Jürgen, ich habe dich letztes Jahr oft gesehen. Ich spiele auch noch in einer indonesischen Grindcore-Band namens Noxa. Weißt du?

Time For Metal / Juergen Simon

Nein, ich kenne die Band nicht. Wie ist das Festival für euch? Wie sind eure Eindrücke?

Deadsquad / Stevie

Dies ist für uns das coolste Festival, an dem wir jemals teilgenommen haben. Die Größe dieses Festivals ist perfekt. Es ist nicht so groß. Aber die Menge ist sehr familiär. Es ist leicht, miteinander zu reden. Alles ist einfach gut hier: die Getränke und das andere Zeugs …

Time For Metal / Juergen Simon

Und für die Fans ist es sehr gut. Sie können die Bandmitglieder treffen. Alle, vom Opener bis zum Headliner. Es ist ein sehr fanfreundliches Festival.

Deadsquad / Alvin

Ja!!! Und mit den anderen Bands spielten wir zusammen bei anderen Konzerten oder Festivals. Wir kennen uns. Das ist der Ruf des Undergrounds

Time For Metal / Juergen Simon

Wie ist die Death Metal Szene in Indonesien? Gibt es eine große Death Metal Szene? Oder gibt es nur ein paar Death Metal Bands?

Deadsquad / Stevie

Ja, die Death Metal Szene in Indonesien ist groß. Zum Beispiel haben wir ein Festival namens Hammersonic. Ich denke, da kommen ca. 20000 Menschen.

Time For Metal / Juergen Simon

Wie macht ihr das auf dieser Tour? Ich denke, alle Bandmitglieder haben Jobs? Macht ihr Urlaub? Ich denke, es ist nicht so einfach, eine Tour nach Europa zu machen?

Deadsquad / Stevie

Einige von uns sind Vollzeitmusiker. Wir haben Nebenjobs. Während andere einen Job haben und Nebenjobs mit Musik machen, machen wir Musik als Vollzeitjob mit gelegentlichen Nebenjobs. (lachen).

Time For Metal / Juergen Simon

Ich denke, das ist ein Traum für einen Musiker!? Es gibt nicht viele Musiker, die das können!

Deadsquad / Alvin

Oh ja, das ist wirklich ein Traum! Es ist also sehr schwer für uns zu erkennen: Arbeiten wir oder haben wir Urlaub! (alle lachen)

Time For Metal / Juergen Simon

Danke, dass es möglich war, euch hier auf dem Death Feast zu sehen und ein Interview mit euch zu machen. Es war eine Ehre und Freude für mich euch zu sehen. Hoffe, euch wiederzusehen. Vielleicht nächstes Jahr beim Death Feast!?

Deadsquad

Dankeschön! (sagen sie auf deutsch alle zusammen). Ist für uns auch eine Ehre. Wenn du mal nach Asien kommst, bist du willkommen.

