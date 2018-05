Decapitated: kündigen Anticult-Balkantour 2018 an

Die Technical Death Metaller Decapitated sind zurück – und zwar in Form ihrer Anticult-Balkantour 2018, die die Band Ende des Jahres gemeinsam mit den dänischen Thrashern Hatesphere sowie den polnischen Industrial Groovern Thy Disease durch Osteuropa führen wird. Des Weiteren werden noch zwei weitere Opener angekündigt. Bislang stehen neun Shows in sieben Ländern, weitere Konzerte für die Tour sind in Arbeit. Alle bestätigten Termine findet Ihr unten.

»Anticult« – Balkantour 2018

w/ Hatesphere & Thy Disease + zwei weitere Bands

06.11. CZ Ostrau – Barrak Music Club

07.11. CZ Brünn – Music Club Melodka

08.11. H Budapest – Dürer Kert

10.11. HR Rijeka – OKC Palach

11.11. SRB Novi Sad – Firchie Think Tank Studio

13.11. BG Sofia – Mixtape 5

14.11. RO Bukarest – Quantic Club

15.11. RO Cluj-Napoca – Reflektor Venue

18.11. SK Bratislava – Randal Club

