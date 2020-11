Der Junge Inspektor Morse (Staffel 5)

Fazit

Die Hausaufgaben hat die Regie wieder fleißig gemacht. Man kann direkt festhalten, dass die Fortsetzung der Reihe den Vorgängern um nichts nachsteht. Die Handlungen und Fälle nehmen an Spannung zu und lassen selbst Quereinsteiger verzücken. Der britische Charme und die guten Storys, gepaart mit schauspielerischer Raffinesse lassen kaum Wünsche offen. Trotz der Vorgabe durch die Thematik gehen dem Team nicht die Ideen aus und scheinbar haben sie sogar noch Luft nach oben. Beschäftigt man sich seit der ersten Staffel mit Der Junge Inspektor Morse, ist man grundsätzlich positive Worte aus den Fanlagern gewohnt. Etwas anders in diesem Herbst - es gab wohl ein paar Pressungen, in denen einzelne Disks fehlten. Nicht verzagen - sollte so was mal vorkommen, gleich beim Verkäufer melden und in der Regel wird euch direkt geholfen. Durch ein paar Einzelfälle bloß nicht die Laune verderben lassen. Die Staffel ist ansprechender, als ich persönlich erwartet hätte. In den nächsten Monaten dürfte der Hype nicht abreißen, schließlich warten noch diverse Folgen auf uns. Daher mein abschließendes positives Fazit, das kein Haar in der berühmten Suppe finden kann.