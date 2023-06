Deströyer 666: kündigen neue Compilation „To The Devil His Due“ an

Deströyer 666 sind nicht zu bremsen. K.K. und seine Band aus schwarzen Thrash-Tyrannen stiegen Anfang der 90er Jahre mit der triumphalen, blitzschnellen Geschwindigkeit eines Phönix aus Australien auf. Trotz mehrerer Besetzungswechsel haben sie seither schlanken, fiesen Black-Thrash-Metal produziert. Ihr letztes Album erschien Ende 2022 und war ein weiterer Beweis dafür, dass diese stämmigen Australier sich niemals von irgendjemandem etwas vorschreiben lassen.

In diesem Jahr feiern Deströyer 666 ihr 30-jähriges Bestehen, indem sie ihr ohnehin schon beeindruckendes Gesamtwerk noch einmal aufstocken. Am 23. Juni wird die Band ihr allererstes Demo wiederveröffentlichen, das ihr hier im Season of Mist Store erwerben könnt.

Aber bevor das passiert, kündigen Deströyer 666 eine weitere neue Veröffentlichung an. To The Devil His Due vereint vier längst vergriffene 7″-EPs, die ursprünglich zwischen 1998 und 2010 erschienen sind. Diese Zusammenstellung lässt nur erahnen, wie giftig diese knallharten Schläger sein würden. Songs wie Satanic Speed Metal und das temperamentvolle Ghost Dance brennen bereits mit maximaler Wut.

To the Devil His Due wird am 25. August 2023 über Season of Mist veröffentlicht. Vorbestellen könnt ihr die Compilation hier.

To The Devil His Due – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Satanic Speed Metal

2. The Sirens Call

3. King Of Kings

4. Lord Of The Wild

5. Ghost Dance

6. Taste The Poison

7. Levens Bloed

8. Through The Broken Pentagram

9. See You In Hell

Deströyer 666 machen weiterhin das, was sie am besten können: in den Arsch treten und Heavy Metal raushauen, der direkt in die Fresse schlägt. Keine Kompromisse, kein Ausverkauf, kein Bullshit!

Deströyer 666 machen keine Nostalgie, sondern halten sich einfach an ihre Old-School-Wurzeln, die direkt in das goldene Zeitalter des Metals hinabreichen, während sie sich selbst erlauben, frisch zu klingen und relevant zu bleiben. Die Band begann ursprünglich 1994 als Soloprojekt des Bestial Warlust-Gitarristen K.K. in Australien. Bereits mit ihrem Debütalbum Unchain The Wolves (1997) erlangten sie im Eiltempo internationale Anerkennung.

Das noch stärkere zweite Album Phoenix Rising (2000) veranlasste die Australier, nach Europa umzuziehen, um die steigende Nachfrage nach Tourneen und Festivalshows befriedigen zu können. Nach einer Reihe von Besetzungswechseln festigte das dritte Album Cold Steel… For An Iron Age (2002) den hervorragenden Ruf der Band.

Nach einer Pause, die unter anderem durch Enttäuschung über das Geschäft verursacht wurde, kehrten Deströyer 666 2009 mit Defiance zurück und knüpften sieben Jahre später mit dem rauen und düsteren Wildfire (2016) an diesen Erfolg an, mit dem sie wieder regelmäßig auf allen relevanten Metal-Festivals weltweit auftraten. Die Lücke zwischen den letzten Alben füllten die Australier mit der knallharten EP Call Of The Wild (2018), die mit einem deutlichen Hauch von reueloser Klassik daherkommt.

Die Outlaws aus Down Under liefern mit der Full-Length-Nummer 6(66) eine weitere stampfende und unerbittliche Lektion in Sachen Aggression. Never Surrender ist ein wütender Angriff aus schwarzem Thrash, Kettensägen-Riffs und kriegerischen Trommeln, der keinen Moment der Vergeltung zulässt, während er 40 Minuten lang unnachgiebig wütet.

Deströyer 666 machen keine Gefangenen!

Aktuelles Line-Up:

K.K.: Gesang, Gitarre

Ro: Gitarre, Gesang

Felipe: Bass

Kev Desecrator: Schlagzeug

Deströyer 666 online:

https://www.facebook.com/destroyer666page

https://www.instagram.com/destroyer666_official/